В рейтинге Bloomberg только один украинский миллиардер: кто это и какое место занимает

В Украине осталось всего два долларовых миллиардера. В мировой список самых богатых людей мира попал только один из них.

Единственный украинец в рейтинге миллиардеров Bloomberg

В прошлом месяце украинские издания зафиксировали, что в Украине осталось только два долларовых миллиардера – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Впрочем, в мировой рейтинг богачей Bloomberg попал только один, сообщает 24 Канал.

Интересно Партнерский бизнес: о чем нужно договариваться "на берегу"

В список 500 самых богатых людей мира попал один украинец – Ринат Ахметов. Bloomberg оценивает его состояние в 5,73 миллиарда долларов.

Украинский бизнесмен находится на 476 позиции. Согласно предварительному рейтингу, ему удалось увеличить состояние на 67 миллионов долларов.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

В то же время эксперты портала YouControl оценивают состояние Рината Ахметова в 6,59 миллиарда долларов. Это на 43%, чем год назад.

На последнем месте в рейтинге Bloomberg находится Бен Честнат с состоянием в 5,48 миллиарда, так что для попадания в рейтинг украинским бизнесменам нужно преодолеть этот "порог".