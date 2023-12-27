Єдиний українець у рейтингу мільярдерів Bloomberg

Минулого місяця українські видання зафіксували, що в Україні залишилося лише двоє доларових мільярдери – Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Втім, у світовий рейтинг багатіїв від Bloomberg потрапив лише один, повідомляє 24 Канал.

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У перелік 500 найбагатших людей світу потрапив один українець – Рінат Ахметов. Bloomberg оцінює його статки у 5,73 мільярда доларів.

Український бізнесмен перебуває аж на 476 позиції. Згідно з попереднім рейтингом, йому вдалося збільшити статки на 67 мільйонів доларів.

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Натомість експерти порталу YouControl оцінюють статки Ріната Ахметова у 6,59 мільярда доларів. Це на 43%, аніж рік тому.

На останньому місці у рейтингу Bloomberg перебуває Бен Честнат із статками у 5,48 мільярда, тож для потрапляння у рейтинг українським бізнесменам потрібно подолати цей "поріг".