Им завидовала Европа: как построили свою империю украинские сахарные магнаты Симиренко
- Симиренко стали сахарными магнатами в Украине и построили первый паровой сахарный завод, ставший крупнейшим в Европе.
- Сахарная бизнес-империя Симиренко-Яхненко обанкротилась из-за конкуренции и финансовых проблем.
Кроме семьи Ханенко и Терещенко, в Украине еще одной из самых известных бизнесменов была семья Симиренко. Именно они стали первыми украинцами, которые построили крупнейший сахарный завод того времени в Европе. Кроме предпринимательской деятельности, Симиренко занимались еще и меценатством и помогали возрождать украинскую культуру.
Чем прославились и как начинали Симиренко?
Патриархом семьи был Степан Симиренко, который был крепостным и внуком казака Андрей, который отказался присягать российской императрице в верности, узнал 24 Канал.
Читайте также Компания, изменившая мир: как Билл Гейтс построил свою империю
Впрочем сын Степана, Федор Симиренко, смог выкупить себя и всю свою семью из крепостничества и стать тогдашним мультимиллионером.
- Начался путь Федора Симиренко как предпринимателя с аренды мельниц: он вместе с будущим тестем, Степаном Яхненко, смогли арендовать на Черкасщине несколько мельниц (речь идет о Ольшанские мельницы). Зарабатывали с того, что продавали муку.
- Несмотря на то, что Федор Симиренко был крепостным у графа Воронцова, он успевал работать еще и на мельницах. И именно благодаря этому он смог выкупить всех родственников из крепостничества.
- После выкупа Симиренко и Яхненко начали собственный бизнес и создали в то время прототип нынешних агропромышленных союзов – "Братья Яхненко и Симиренко".
- Занимались семьи продажей зерна, скота и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, строили новые мельницы.
Интересно! Как отмечается на сайте Института истории Украины, во время засухи в 1830-е годы в течение 3-х месяцев Яхненко и Симиренко предоставляли приют и кормили около 10 тысяч крестьян, голодающих. Во времена Крымской войны они предоставили 1 тысячу рублей и поставляли хлеб и провиант в качестве помощи российским войскам, став меценатами.
Как возник первый сахарный завод в Украине?
На простом предпринимательстве Симиренко и Яхненко не остановились. В 1842 году они построили в Украине и Российской империи первый паровой песочно-рафинированный завод, то есть сахарный завод. Особенностью такого завода было то, что он производил из свеклы дополнительно очищенный рафинад.
Это стало прорывом и через 5 лет Симиренко открыли еще один такой завод в Городище, Черкасской области. Он ежегодно давал прибыли от 50 до 150 тысяч рублей и производил 61,6% сахара Украины.
Завод стал крупнейшим заводом в Европе по тем временам, а все крестьяне, работавшие там, получали зарплату.
Чем были известны сыновья Федора Симиренко?
- Платон Симиренко
Известно, что первый сын Федора Симиренко получил образование сначала в частном пансионе Одессы, а затем учился во Франции, изучая сахарное производство. Он стал техническим руководителем фирмы "Братья Яхненко и Симиренко".
Платон, как и отец, также построил собственный бизнес, построив машиностроительный завод в Млиеве, который производил оборудование для сахароварен. А еще, этот завод выпустил первые металлические пароходы, перевозившие по Днепру товары.
Если же говорить о просветительской деятельности Платона, то он знал Тараса Шевченко и имел с ним дружеские отношения. Кроме того, именно он помог писателю издать последнее прижизненное издание "Кобзаря".
А сын Платона, Левко Симиренко, стал ученым-помологом, то есть исследовал сорта плодовых и ягодных растений. Он был арестован за революционную деятельность и сослан в Сибирь на 8 лет.
Заметьте! Именно Левко внедрил в производство собственный сорт зимних яблок известные, как Симиренко.
- Василий Симиренко
Зато второй сын Федора, Василий Симиренко, был известным технологом. Он также, как и Платон, был меценатом, в частности помогал средствами Обществу помощи украинской науки, литературы и искусства.
Василий даже завещал этому Обществу через фонд свое имение, которое стоило в то время 10 миллионов рублей.
Как дело Симиренко подошло к концу?
- Все началось со смерти одного из основателей бизнес-империи Симиренко-Яхненко, Степана Яхненко. Поэтому, все наследники пожелали раздела имущества.
- Еще одним вызовом для предприятия стало то, что появились новые игроки на рынке сахара, что создало большую конкуренцию.
- Стержень основной доли бизнеса для предотвращения банкротства был передан Платону Симиренко, но это не спасло империю.
- Начала расти задолженность фирмы, а зимой 1862 года ситуация стала неисправимой, потому что в тот год российское правительство запретило оплачивать кредиты долговыми бумагами. Теперь нужна была наличность. Это завело союз "Братья Яхненко и Симиренко" еще в большее затруднение.
- Компанию удалось держать до 1880-х годов, а тогда обанкротился их последний кредитор. Поэтому, один из самых мощных сахарных заводов прекратил свое существование в 1887 году.
Какое-то продолжение дела отца пытался восстановить Василий Симиренко, основав на руинах фирмы "Братья Яхненко и Симиренко" небольшое собственное дело.
Для создания своего сахарного производства ему пришлось отказаться от наследства, ведь это означало отказаться и от доли долгов.
Впрочем бизнес Василия Симиренко уже не смог повторить величия производства союза "Братья Яхненко и Симиренко".