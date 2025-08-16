Кроме семьи Ханенко и Терещенко, в Украине еще одной из самых известных бизнесменов была семья Симиренко. Именно они стали первыми украинцами, которые построили крупнейший сахарный завод того времени в Европе. Кроме предпринимательской деятельности, Симиренко занимались еще и меценатством и помогали возрождать украинскую культуру.

Чем прославились и как начинали Симиренко?

Патриархом семьи был Степан Симиренко, который был крепостным и внуком казака Андрей, который отказался присягать российской императрице в верности, узнал 24 Канал.

Впрочем сын Степана, Федор Симиренко, смог выкупить себя и всю свою семью из крепостничества и стать тогдашним мультимиллионером.

Начался путь Федора Симиренко как предпринимателя с аренды мельниц: он вместе с будущим тестем, Степаном Яхненко, смогли арендовать на Черкасщине несколько мельниц (речь идет о Ольшанские мельницы). Зарабатывали с того, что продавали муку.

Несмотря на то, что Федор Симиренко был крепостным у графа Воронцова, он успевал работать еще и на мельницах. И именно благодаря этому он смог выкупить всех родственников из крепостничества.

После выкупа Симиренко и Яхненко начали собственный бизнес и создали в то время прототип нынешних агропромышленных союзов – "Братья Яхненко и Симиренко".

Занимались семьи продажей зерна, скота и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, строили новые мельницы.

Интересно! Как отмечается на сайте Института истории Украины, во время засухи в 1830-е годы в течение 3-х месяцев Яхненко и Симиренко предоставляли приют и кормили около 10 тысяч крестьян, голодающих. Во времена Крымской войны они предоставили 1 тысячу рублей и поставляли хлеб и провиант в качестве помощи российским войскам, став меценатами.

Как возник первый сахарный завод в Украине?

На простом предпринимательстве Симиренко и Яхненко не остановились. В 1842 году они построили в Украине и Российской империи первый паровой песочно-рафинированный завод, то есть сахарный завод. Особенностью такого завода было то, что он производил из свеклы дополнительно очищенный рафинад.

Это стало прорывом и через 5 лет Симиренко открыли еще один такой завод в Городище, Черкасской области. Он ежегодно давал прибыли от 50 до 150 тысяч рублей и производил 61,6% сахара Украины.

Завод стал крупнейшим заводом в Европе по тем временам, а все крестьяне, работавшие там, получали зарплату.

Чем были известны сыновья Федора Симиренко?

Платон Симиренко

Известно, что первый сын Федора Симиренко получил образование сначала в частном пансионе Одессы, а затем учился во Франции, изучая сахарное производство. Он стал техническим руководителем фирмы "Братья Яхненко и Симиренко".

Платон, как и отец, также построил собственный бизнес, построив машиностроительный завод в Млиеве, который производил оборудование для сахароварен. А еще, этот завод выпустил первые металлические пароходы, перевозившие по Днепру товары.

Если же говорить о просветительской деятельности Платона, то он знал Тараса Шевченко и имел с ним дружеские отношения. Кроме того, именно он помог писателю издать последнее прижизненное издание "Кобзаря".

А сын Платона, Левко Симиренко, стал ученым-помологом, то есть исследовал сорта плодовых и ягодных растений. Он был арестован за революционную деятельность и сослан в Сибирь на 8 лет.

Заметьте! Именно Левко внедрил в производство собственный сорт зимних яблок известные, как Симиренко.

Василий Симиренко

Зато второй сын Федора, Василий Симиренко, был известным технологом. Он также, как и Платон, был меценатом, в частности помогал средствами Обществу помощи украинской науки, литературы и искусства.

Василий даже завещал этому Обществу через фонд свое имение, которое стоило в то время 10 миллионов рублей.

Как дело Симиренко подошло к концу?

Все началось со смерти одного из основателей бизнес-империи Симиренко-Яхненко, Степана Яхненко. Поэтому, все наследники пожелали раздела имущества.

Еще одним вызовом для предприятия стало то, что появились новые игроки на рынке сахара, что создало большую конкуренцию.

Стержень основной доли бизнеса для предотвращения банкротства был передан Платону Симиренко, но это не спасло империю.

Начала расти задолженность фирмы, а зимой 1862 года ситуация стала неисправимой, потому что в тот год российское правительство запретило оплачивать кредиты долговыми бумагами. Теперь нужна была наличность. Это завело союз "Братья Яхненко и Симиренко" еще в большее затруднение.

Компанию удалось держать до 1880-х годов, а тогда обанкротился их последний кредитор. Поэтому, один из самых мощных сахарных заводов прекратил свое существование в 1887 году.

Какое-то продолжение дела отца пытался восстановить Василий Симиренко, основав на руинах фирмы "Братья Яхненко и Симиренко" небольшое собственное дело.

Для создания своего сахарного производства ему пришлось отказаться от наследства, ведь это означало отказаться и от доли долгов.

Впрочем бизнес Василия Симиренко уже не смог повторить величия производства союза "Братья Яхненко и Симиренко".