Самые известные люксовые бренды мира за день потеряли 30 миллиардов долларов

Всемирно известные европейские производители люковых вещей зафиксировали серьезные потери на фондовом рынке в рамках сегодняшней торговой сессии. Все из-за опасений относительно показателя, считавшегося неизменным.

Люксовые бренды теряют позиции на фондовом рынке

Акции сразу нескольких европейских компаний существенно подешевели в ходе торгов в среду, 24 мая. Среди них ценные бумаги Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которые упали в цене свыше 5%.

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Акции компании Kering, владеющей брендом Gucci, зафиксировали спад почти на уровне 3%. В то время как активы французского дома моды Hermes International потеряли в цене в рамках сессии 6,54 %. За день рыночная капитализация всех компаний уменьшилась 30 миллиардов долларов.

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В целом, за последний год акции брендовых компаний на европейском фондовом рынке стали эквивалентом технологических компаний в США. Главные причины присвоения этим компаниям специального статуса таковы:

Лидеры рынка;

Демонстрируют положительную динамику вне зависимости от спада или подъема экономики.

Что происходит

Главная причина достаточно резкого обесценивания акций производителей предметов роскоши – опасения уменьшения спроса на рынке. Интересно, что до этого считали, что таким компаниям не стоит беспокоиться по этому фактору.

Дело в том, что главными клиентами люксовых брендов очень зажиточные люди, для которых вопрос средств и расходов не является сильным ударом по бюджету. Business Insider. В целом с начала недели капитализация вышеупомянутых компаний упала на 60 миллиардов долларов.

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В Morgan Stanley добавили, что в США фиксируют достаточно сдержанные цифры реализации товаров от люксовых брендов, но спрос демонстрирует тенденцию восстановления в других странах. Для европейских компаний, специализирующихся на премиальных товарах, важными рынками сбыта остаются страны Азии и США.

Кроме того, у инвесторов возник вопрос, достаточно ли клиентской базы состоятельных людей для сохранения привлекательности этих активов. Дело в том, что важность покупателей, в частности со средним уровнем дохода, растет, поскольку они могут пересмотреть свой бюджет на фоне экономических вызовов в мире.