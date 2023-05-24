Найвідоміші люксові бренди світу за день втратили 30 мільярдів доларів
Всесвітньо відомі європейські виробники люксових речей зафіксували серйозні втрати на фондовому ринку у рамках сьогоднішньої торгової сесії. Усе через побоювання щодо показника, який вважали незмінним.
Люксові бренди втрачають позиції на фондовому ринку
Акції відразу кількох європейських компаній істотно подешевшали під час торгів у середу, 24 травня. Серед них цінні папери Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), які впали в ціні на понад 5%.
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Акції компанії Kering, яка володіє брендом Gucci, зафіксували спад майже на рівні 3%. Тоді як активи французького будинку моди Hermes International втратили в ціні у рамках сесії 6,54%. За день ринкова капіталізація усіх компаній зменшилася на 30 мільярдів доларів.
Загалом за останній рік акції брендових компаній на європейському фондовому ринку стали еквівалентом технологічних компаній у США. Головні причини присвоєння цим компаніям спеціального статусу такі:
- Лідери ринку;
- Демонструють позитивну динаміку незалежно від спаду чи підйому економіки.
Що відбувається
Головна причина досить різкого знецінення акцій виробників предметів розкоші – побоювання щодо зменшення попиту на ринку. Цікаво, що до цього вважали, що таким компаніям не варто перейматися стосовно цього фактору.
Річ у тому, що головними клієнтами люксових брендів є дуже заможні люди, для яких питання коштів та витрат не є сильним ударом по бюджету, пише Business Insider. Загалом з початку тижня капіталізація вище згаданих компаній впала на 60 мільярдів доларів.
У Morgan Stanley додали, що у США фіксують досить стримані цифри реалізації товарів від люксових брендів, але попит демонструє тенденцію до відновлення в інших країнах. Для європейських компаній, які спеціалізуються на преміальних товарах, важливими ринками збуту залишаються країни Азія та США.
Крім того, в інвесторів виникло питання, чи достатньо клієнтської бази з заможних людей для збереження привабливості цих активів. Річ у тому, що важливість покупців, зокрема, із середнім рівнем доходу зростає, оскільки вони можуть переглянути свій бюджет на тлі економічних викликів у світі.