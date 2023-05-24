Поряд з інвестиціями у південнокорейські серіали Netflix вирішив запровадити ще одне нововведення. Щоправда, користувачам платформи воно може не сподобатися.

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Боротьба з обміном паролями

Як йдеться у заяві на сайті компанії, тепер у США та більш ніж 100 країнах будуть діяти нові правила щодо користування платформою. Безплатно передавати пароль та користуватися Netflix поза домівкою буде заборонено.

Netflix бореться з передачею паролів / Фото Pixabay

Ділитися своїми паролями від облікового запису користувачі можуть, але тепер таке право буде платним. Новим користувачам доведеться платити ще 7,99 долара на місяць. Листи про нові правила спільного користування аккаунтом вже отримують користувачі у 103 країнах, серед яких США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Австралія та інші. У листах сказано про те, що вільно користуватися аккаунтами можна лише в межах однієї сім'ї.

Про обмеження спільного використання аккаунтів Netflix повідомляв ще минулого року. Тоді ж сервіс почав тестування різних підходів на окремих ринках.

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На кінець березня кількість користувачів Netflix, які платили за перегляд, становила 232,5 мільйона осіб. За даними компанії, понад 100 мільйонів сімей надали свої дані для входу поза межами свого дому.

Також у заяві йдеться, що тепер котуватися одним обліковим записом де завгодно можуть лише члени однієї сім'ї.