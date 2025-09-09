Tesla, BYD и Volkswagen: какие электрокары чаще всего покупали в августе
В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тысяч электромобилей. Это на 13% больше, чем в июле.
Как часто покупали новые авто?
Большинство новых регистраций пришлись на легковые авто – 7770 единиц, сообщает ассоциация Укравтопром, информирует 24 Канал.
Смотрите также Производители авто бьют тревогу: курс на электрокары в ЕС до 2035 года недостижим
Среди них 1888 машин были новыми (+19% по сравнению с июлем), а 5882 – подержанными (+12%). Еще 175 электрических коммерческих авто зарегистрировали в Украине, из которых только 24 были новыми.
Какие авто выбирали украинцы?
Самые популярные новые электромобили августа:
- BYD Song Plus EV – 358 единиц;
- Volkswagen ID. UNYX – 206 единиц;
- Honda eNS1 – 202 единицы;
- BYD Sea Lion 07 – 154 единицы;
- Audi Q4 e-tron – 109 единиц.
Чаще всего покупали подержанные электромобили из-за рубежа:
- Tesla Model Y – 827 единиц;
- Tesla Model 3 – 651 единица;
- Nissan Leaf – 562 единицы;
- Kia Niro EV – 367 единиц;
- Renault Zoe – 263 единицы.
Стоит знать. За первое полугодие 2025 года Украина импортировала электромобили на сумму более 800 миллионов долларов. Среди новых машин больше всего поставок приходится на Китай, далее следуют Япония и Германия.
Почему вырос спрос на электромобили?
- Спрос на электромобили в Украине растет по нескольким причинам. Во-первых, увеличилось количество доступных моделей как новых, так и подержанных, особенно из-за рубежа. Это дает покупателям больше выбора по цене и характеристикам.
- Во-вторых, налоговые льготы на импорт электромобилей действуют до конца 2025 года, после чего их не продлят.
- Заметим, что еще в июле 2021 года Рада приняла законы по развитию экологического транспорта, которые предусматривают временное освобождение от НДС на импорт и поставку электромобилей, зарядных устройств и некоторых авто на метане или биогазе.