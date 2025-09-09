Как часто покупали новые авто?

Большинство новых регистраций пришлись на легковые авто – 7770 единиц, сообщает ассоциация Укравтопром, информирует 24 Канал.

Среди них 1888 машин были новыми (+19% по сравнению с июлем), а 5882 – подержанными (+12%). Еще 175 электрических коммерческих авто зарегистрировали в Украине, из которых только 24 были новыми.

Какие авто выбирали украинцы?

Самые популярные новые электромобили августа:

  • BYD Song Plus EV – 358 единиц;
  • Volkswagen ID. UNYX – 206 единиц;
  • Honda eNS1 – 202 единицы;
  • BYD Sea Lion 07 – 154 единицы;
  • Audi Q4 e-tron – 109 единиц.

Чаще всего покупали подержанные электромобили из-за рубежа:

  • Tesla Model Y – 827 единиц;
  • Tesla Model 3 – 651 единица;
  • Nissan Leaf – 562 единицы;
  • Kia Niro EV – 367 единиц;
  • Renault Zoe – 263 единицы.

Стоит знать. За первое полугодие 2025 года Украина импортировала электромобили на сумму более 800 миллионов долларов. Среди новых машин больше всего поставок приходится на Китай, далее следуют Япония и Германия.

Почему вырос спрос на электромобили?

  • Спрос на электромобили в Украине растет по нескольким причинам. Во-первых, увеличилось количество доступных моделей как новых, так и подержанных, особенно из-за рубежа. Это дает покупателям больше выбора по цене и характеристикам.
  • Во-вторых, налоговые льготы на импорт электромобилей действуют до конца 2025 года, после чего их не продлят.
  • Заметим, что еще в июле 2021 года Рада приняла законы по развитию экологического транспорта, которые предусматривают временное освобождение от НДС на импорт и поставку электромобилей, зарядных устройств и некоторых авто на метане или биогазе.