Как часто покупали новые авто?

Большинство новых регистраций пришлись на легковые авто – 7770 единиц, сообщает ассоциация Укравтопром, информирует 24 Канал.

Смотрите также Производители авто бьют тревогу: курс на электрокары в ЕС до 2035 года недостижим

Среди них 1888 машин были новыми (+19% по сравнению с июлем), а 5882 – подержанными (+12%). Еще 175 электрических коммерческих авто зарегистрировали в Украине, из которых только 24 были новыми.

Какие авто выбирали украинцы?

Самые популярные новые электромобили августа:

BYD Song Plus EV – 358 единиц;

Volkswagen ID. UNYX – 206 единиц;

Honda eNS1 – 202 единицы;

BYD Sea Lion 07 – 154 единицы;

Audi Q4 e-tron – 109 единиц.

Чаще всего покупали подержанные электромобили из-за рубежа:

Tesla Model Y – 827 единиц;

Tesla Model 3 – 651 единица;

Nissan Leaf – 562 единицы;

Kia Niro EV – 367 единиц;

Renault Zoe – 263 единицы.

Стоит знать. За первое полугодие 2025 года Украина импортировала электромобили на сумму более 800 миллионов долларов. Среди новых машин больше всего поставок приходится на Китай, далее следуют Япония и Германия.

Почему вырос спрос на электромобили?