Як часто купували нові авто?

Більшість нових реєстрацій припали на легкові авто – 7770 одиниць, повідомляє асоціація Укравтопром, інформує 24 Канал.

Серед них 1888 машин були новими (+19% порівняно з липнем), а 5882 – вживаними (+12%). Ще 175 електричних комерційних авто зареєстрували в Україні, з яких лише 24 були новими.

Які авто обирали українці?

Найпопулярніші нові електромобілі серпня:

BYD Song Plus EV – 358 одиниць;

Volkswagen ID. UNYX – 206 одиниць;

Honda eNS1 – 202 одиниці;

BYD Sea Lion 07 – 154 одиниці;

Audi Q4 e-tron – 109 одиниць.

Найчастіше купували вживані електромобілі з-за кордону:

Tesla Model Y – 827 одиниць;

Tesla Model 3 – 651 одиниця;

Nissan Leaf – 562 одиниці;

Kia Niro EV – 367 одиниць;

Renault Zoe – 263 одиниці.

Варто знати. За перше півріччя 2025 року Україна імпортувала електромобілі на суму понад 800 мільйонів доларів. Серед нових машин найбільше постачань припадає на Китай, далі йдуть Японія та Німеччина.

Чому зріс попит на електромолі?