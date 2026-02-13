При поддержке Саудовской Аравии: еще одна компания может купить все активы "Лукойла"
- Midad Energy, поддерживаемая Саудовской Аравией, подписала соглашение о покупке санкционных активов "Лукойла", но нуждается в одобрении регуляторных органов США.
- Конкуренцию Midad составляет американская инвестиционная компания Carlyle, которая также претендует на активы, оцененные в 22 миллиарда долларов.
Поддерживаемая Саудовской Аравией компания Midad Energy подписала соглашение о приобретении российских санкционных активов "Лукойла". Теперь она будет бороться с другим гигантом, который также претендует на активы.
Что известно о желании Midad Energy купить активы "Лукойла"?
Саудовская компания должна принять принять в конкурсе с конкурентами, причем сделка зависит от одобрения регуляторных органов США, пишет Reuters.
Это подчеркивает растущий интерес Ближнего Востока к приобретению мировых нефтяных и нефтеперерабатывающих активов со скидкой, даже несмотря на то, что транзакции остаются предметом строгого регуляторного контроля и геополитических рисков.
Соглашение, подписано в конце января, охватывает все целевые активы. Midad согласилась разместить свое предложение о выплате наличными, пока компании будут искать необходимые разрешения, в частности от Минфина США.
Известно, что любая окончательная передача санкционных активов "Лукойла" все равно потребует четкого одобрения США, и нет никакой гарантии, что Вашингтон позволит продажу, особенно учитывая текущую геополитическую напряженность и сложные проверки соответствия.
Кто еще будет бороться за активы "Лукойла"?
В январе стало известно, что российский гигант заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle.
В периметр этого соглашения не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы "Лукойл" и продолжат работать в рамках соответствующей лицензии.
К слову, Carlyle Group – глобальная инвестиционная компания, которая по состоянию на начало 2026 года управляет активами в размере 474 миллиарда долларов, пишет Reuters.
Известно, что глобальный портфель акций "Лукойла" оценили в 22 миллиарда долларов, поэтому его могут продать компании за такую цену.
Минфин США уже заблокировал попытки двух других претендентов – международного трейдера Gunvor и американского банка Xtellus Partners – приобрести активы "Лукойла". Компания должна продать свои активы до 28 февраля.
Что известно о продаже активов "Лукойла" и состоянии компании?
"Лукойл" обратился к правительству России из-за кризиса, вызванного значительным снижением стоимости нефти. Компания стремится изменить формулу демперного механизма.
Chevron Corp. и Quantum Energy Partners объединяют усилия для приобретения международных активов российского "Лукойла" стоимостью 22 миллиарда долларов.
Казахстан также подал заявку на приобретение активов "Лукойла" из-за его доли в крупнейших нефтяных месторождениях страны. Страна обратилась в США для одобрения сделки, утверждая, что имеет преимущественное право на выкуп акций.