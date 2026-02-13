При поддержке Саудовской Аравии: еще одна компания может купить все активы "Лукойла"

Поддерживаемая Саудовской Аравией компания Midad Energy подписала соглашение о приобретении российских санкционных активов "Лукойла". Теперь она будет бороться с другим гигантом, который также претендует на активы.

Что известно о желании Midad Energy купить активы "Лукойла"?

Саудовская компания должна принять принять в конкурсе с конкурентами, причем сделка зависит от одобрения регуляторных органов США, пишет Reuters.

Это подчеркивает растущий интерес Ближнего Востока к приобретению мировых нефтяных и нефтеперерабатывающих активов со скидкой, даже несмотря на то, что транзакции остаются предметом строгого регуляторного контроля и геополитических рисков.

Соглашение, подписано в конце января, охватывает все целевые активы. Midad согласилась разместить свое предложение о выплате наличными, пока компании будут искать необходимые разрешения, в частности от Минфина США.

Известно, что любая окончательная передача санкционных активов "Лукойла" все равно потребует четкого одобрения США, и нет никакой гарантии, что Вашингтон позволит продажу, особенно учитывая текущую геополитическую напряженность и сложные проверки соответствия.

Кто еще будет бороться за активы "Лукойла"?

В январе стало известно, что российский гигант заключил соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle.

В периметр этого соглашения не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы "Лукойл" и продолжат работать в рамках соответствующей лицензии.

К слову, Carlyle Group – глобальная инвестиционная компания, которая по состоянию на начало 2026 года управляет активами в размере 474 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Известно, что глобальный портфель акций "Лукойла" оценили в 22 миллиарда долларов, поэтому его могут продать компании за такую цену.

Минфин США уже заблокировал попытки двух других претендентов – международного трейдера Gunvor и американского банка Xtellus Partners – приобрести активы "Лукойла". Компания должна продать свои активы до 28 февраля.

Что известно о продаже активов "Лукойла" и состоянии компании?