Что известно о приобретении активов "Лукойла"?
Об этом свидетельствуют данные газеты Financial Times, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Chevron и Quantum поделят между собой портфель активов, в который входят:
- добыча нефти и газа;
- перерабатывающие мощности;
- сеть автозаправочных станций.
Lukoil оценивает эти активы в 22 миллиарда долларов.
Шаг происходит после того, как правительство США в октябре объявило санкции против двух крупнейших производителей сырой нефти в России – Rosneft PJSC и Lukoil,
– говорится в материале.
Трейдер сырьевых товаров Gunvor Group сначала планировал приобрести международные активы "Лукойл". Однако отказался от сделки после резкой критики со стороны США, которые заявили, что заблокируют сделку и обвинили компанию в связях с Кремлем.
Quantum покупает активы в сотрудничестве со своей портфельной компанией Artemis Energy, базирующейся в Лондоне.
Chevron имеет диверсифицированный портфель разведки и добычи по всему миру и продолжает оценивать потенциальные возможности,
– заявил представитель компании в электронном комментарии для Bloomberg News.
Он добавил, что во всех своих действиях Chevron придерживается кодекса деловой этики и выполняет законы и нормы, касающиеся бизнеса.
Интересно! Chevron и Quantum входят в растущий перечень претендентов на нерусские активы "Лукойл". Среди других заинтересованных компаний – Exxon Mobil Corp., эмиратский конгломерат International Holding Co., саудовская Midad Energy и Carlyle Group, которая привлекла Goldman Sachs Group Inc. для помощи в подаче заявки.
Напомним, что международные активы "Лукойла" должны продать до окончания лицензии от США – 13 декабря 2025 года. Однако некоторые компании отказались от покупки. Об этом говорится в документе Минфина США.
Как отмечалось, именно из-за активов до сих пор не продали и продлили лицензию еще на месяц – до 17 января 2026 года.
Обратите внимание! До этой даты разрешаются все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" и по продаже иностранных активов компании.
Что еще известно о "Лукойле"?
В ноябре сообщалось, что американская инвестиционная компания Carlyle рассматривает возможность покупки иностранных активов "Лукойла". Их стоимость, по оценкам, составляет около 22 миллиардов долларов.
В то же время компания осенью 2024 года объявила форс-мажор на нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке из-за санкций США и Великобритании. Если проблему не удастся решить в течение шести месяцев, то "Лукойл" может полностью свернуть производство и оставить проект.