Почему заморожены облигации Telegram?

И это даже после того, как основатель Павел Дуров пытался разорвать связи с Москвой, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Компания в течение последних лет выпустила ряд облигационных займов. В частности на 1,7 миллиарда долларов в мае, чтобы выкупить имеющиеся долговые обязательства.

По словам источников, компания выкупила большинство облигаций с погашением в 2026 году. Но сообщила, что 500 миллионов долларов непогашенных облигаций были заблокированы в российском центральном депозитарии ценных бумаг из-за западных санкций.

Эти факты подчеркивают, насколько Telegram и дальше остается связанным с российским капиталом, а санкции затрудняют выплаты по долгам и программы выкупа,

– говорится в материале.

Евросоюз, США и Великобритания ввели замораживание активов и другие ограничения в отношении Национального расчетного депозитария России в 2022 году.

Когда Дуров основал Telegram, впоследствии переведя компанию в Дубай, он отмечал, что мессенджер предан свободе слова и будет сопротивляться вмешательству правительств. Компания сообщила владельцам облигаций, что погасит замороженный долг в срок, после чего платежный агент и депозитарий будут решать, может ли выплата быть перечислена российским держателям.

В частности Telegram только недавно начал получать существенные доходы от своих пользователей благодаря рекламе и подпискам. Согласно ранее неопубликованным полугодовым отчетам, на 30 июня Telegram имел 910 миллионов долларов денежных средств и их эквивалентов – против 142 миллионов долларов годом ранее.

Павел Дуров, имеющий гражданство Франции и ОАЭ, в 2024 году стал фигурантом официального расследования в Париже. Владельцы облигаций внимательно следят за французским делом, опасаясь, что оно может сорвать планы IPO, подготовленные еще до начала производства.

Последние облигационные выпуски компании дают инвесторам право приобрести акции во время будущего размещения со скидкой до 20%.

Не аудированная финансовая отчетность показывает, что мессенджер продолжает расти по объемам продаж, несмотря на риски для его руководства. Согласно документам, доходы Telegram в первой половине 2025 года выросли более чем на 65% - до 870 миллионов долларов по сравнению с 525 миллиона долларов за тот же период предыдущего года.

Почти треть доходов Telegram - около 300 миллионов долларов - пришлась на так называемые соглашения об эксклюзивности. По предварительным материалам FT такие сделки были связаны с toncoin – криптовалютой, тесно связанной с мессенджером.

Кроме того, рекламные доходы выросли на 5% – до 125 миллионов долларов в первой половине года. В то же время количество премиум-подписчиков увеличилось, и доходы от подписок подскочили на 88% – до 223 миллионов долларов по сравнению со 119 миллионов долларов в первой половине 2024 года.

Напомним, что Telegram достиг рекордной прибыли еще в 2024 году. Об этом говорилось в материале FT.

Тогда компания получила прибыль в 540 миллионов долларов. И это впервые мессенджер "вышел в плюс" после лет убытков.

Выручка Telegram в 2024 году достигла 1,4 миллиарда долларов, что значительно больше результата 2023 года (343 миллиона долларов).

Такой суммы удалось достичь из-за резкого увеличения количества платных подписчиков, а также финансовый эффект от криптовалютных активов.

