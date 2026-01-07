Що відомо про придбання активів "Лукойлу"?
Про це свідчать дані газети Financial Times, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Chevron і Quantum поділять між собою портфель активів, до якого входять:
- видобуток нафти й газу;
- переробні потужності;
- мережа автозаправних станцій.
Lukoil оцінює ці активи у 22 мільярди доларів.
Крок відбувається після того, як уряд США у жовтні оголосив санкції проти двох найбільших виробників сирої нафти в Росії – Rosneft PJSC та Lukoil,
– йдеться у матеріалі.
Трейдер сировинних товарів Gunvor Group спершу планував придбати міжнародні активи "Лукойл". Проте відмовився від угоди після різкої критики з боку США, які заявили, що заблокують операцію та звинуватили компанію у зв’язках із Кремлем.
Quantum купує активи у співпраці зі своєю портфельною компанією Artemis Energy, що базується в Лондоні.
Chevron має диверсифікований портфель розвідки та видобутку по всьому світу і продовжує оцінювати потенційні можливості,
– заявив речник компанії в електронному коментарі для Bloomberg News.
Він додав, що в усіх своїх діях Chevron дотримується кодексу ділової етики та виконує закони й норми, що стосуються бізнесу.
Цікаво! Chevron і Quantum входять до зростаючого переліку претендентів на неросійські активи "Лукойл". Серед інших зацікавлених компаній – Exxon Mobil Corp., еміратський конгломерат International Holding Co., саудівська Midad Energy та Carlyle Group, яка залучила Goldman Sachs Group Inc. для допомоги у поданні заявки.
Нагадаємо, що міжнародні активи "Лукойлу" повинні продати до закінчення ліцензії від США – 13 грудня 2025 року. Проте деякі компанії відмовилися від купівлі. Про це йдеться у документі Мінфіну США.
Як зазначалося, саме через активи досі не продали й продовжили ліцензію ще на місяць – до 17 січня 2026 року.
Зверніть увагу! До цієї дати дозволяються всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" і щодо продажу іноземних активів компанії.
Що ще відомо щодо "Лукойлу"?
У листопаді повідомляли, що американська інвестиційна компанія Carlyle розглядає можливість купівлі іноземних активів "Лукойлу". Їхня вартість, за оцінками, становить близько 22 мільярдів доларів.
Водночас компанія восени 2024 року оголосила форс-мажор на нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку через санкції США та Великої Британії. Якщо проблему не вдасться розв'язати протягом шести місяців, то "Лукойл" може повністю згорнути виробництво та залишити проєкт.