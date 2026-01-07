Що відомо про придбання активів "Лукойлу"?

Про це свідчать дані газети Financial Times, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Chevron і Quantum поділять між собою портфель активів, до якого входять:

видобуток нафти й газу; переробні потужності; мережа автозаправних станцій.

Lukoil оцінює ці активи у 22 мільярди доларів.

Крок відбувається після того, як уряд США у жовтні оголосив санкції проти двох найбільших виробників сирої нафти в Росії – Rosneft PJSC та Lukoil,

Трейдер сировинних товарів Gunvor Group спершу планував придбати міжнародні активи "Лукойл". Проте відмовився від угоди після різкої критики з боку США, які заявили, що заблокують операцію та звинуватили компанію у зв’язках із Кремлем.

Quantum купує активи у співпраці зі своєю портфельною компанією Artemis Energy, що базується в Лондоні.

Chevron має диверсифікований портфель розвідки та видобутку по всьому світу і продовжує оцінювати потенційні можливості,

– заявив речник компанії в електронному коментарі для Bloomberg News.

Він додав, що в усіх своїх діях Chevron дотримується кодексу ділової етики та виконує закони й норми, що стосуються бізнесу.

Chevron і Quantum входять до зростаючого переліку претендентів на неросійські активи "Лукойл". Серед інших зацікавлених компаній – Exxon Mobil Corp., еміратський конгломерат International Holding Co., саудівська Midad Energy та Carlyle Group, яка залучила Goldman Sachs Group Inc. для допомоги у поданні заявки.

Нагадаємо, що міжнародні активи "Лукойлу" повинні продати до закінчення ліцензії від США – 13 грудня 2025 року. Проте деякі компанії відмовилися від купівлі. Про це йдеться у документі Мінфіну США.

Як зазначалося, саме через активи досі не продали й продовжили ліцензію ще на місяць – до 17 січня 2026 року.

До цієї дати дозволяються всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" і щодо продажу іноземних активів компанії.

Що ще відомо щодо "Лукойлу"?