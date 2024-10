При жизни или после смерти: когда Майкл Джексон зарабатывал больше

"Король поп-музыки" Майкл Джексон оставил после себя не только музыкальное наследство, но и немалые долги. Когда он зарабатывал больше: при жизни или после смерти, читайте дальше.

Состояние Майкла Джексона при жизни и после смерти

На момент смерти Майкла Джексона в 2009 году его активы оценивались примерно в 500 миллионов долларов, сообщает Celebrity Net Worth. Они включали права на песни, недвижимость, в том числе его знаменитое поместье Neverland Ranch.

Читайте также: Второй самый богатый человек мира: какое состояние имеет Марк Цукерберг

Впрочем, после смерти доходы певца начали резко расти. Его наследие начало приносить значительный доход благодаря повторным выпускам альбомов, фильма "This Is It" и другим проектам. Как следствие, в 2023 году Forbes в очередной раз признал Джексона самой высокооплачиваемой умершей звездой, с заработком в 115 миллионов долларов в год.

Интересно! Он впервые с 2019 года вернулся на вершину рейтинга благодаря успеху бродвейского мюзикла "MJ: Мюзикл", который принес около 85 миллионов долларов от продажи билетов. А также значительные доходы от шоу Cirque du Soleil "Майкл Джексон ONE" в Лас-Вегасе.