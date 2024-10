За життя чи після смерті: коли більше заробляв Майкл Джексон

"Король поп-музики" Майкл Джексон залишив після себе не лише музичний спадок, але й чималі борги. Коли він заробляв більше: за життя чи після смерті, читайте далі.

Статки Майкла Джексона за життя та після смерті

На момент смерті Майкла Джексона у 2009 році його активи оцінювалися приблизно в 500 мільйонів доларів, повідомляє Celebrity Net Worth. Вони включали права на пісні, нерухомість, в тому числі його знаменитий маєток Neverland Ranch.

Втім, після смерті доходи співака почали різко зростати. Його спадщина почала приносити значний дохід завдяки повторним випускам альбомів, фільму "This Is It" та іншим проєктам. Як наслідок, у 2023 році Forbes в черговий раз визнав Джексона найбільш високооплачуваною померлою зіркою, з заробітком у 115 мільйонів доларів на рік.

Цікаво! Він вперше з 2019 року повернувся на вершину рейтингу завдяки успіху бродвейського мюзиклу "MJ: Мюзикл", який приніс близько 85 мільйонів доларів від продажу квитків. А також значні доходи від шоу Cirque du Soleil "Майкл Джексон ONE" у Лас-Вегасі.