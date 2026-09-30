McDonald's резко сокращает меню во всех ресторанах Украины: что произошло

McDonald's временно изменил ассортимент блюд во всех своих ресторанах в Украине. В компании пояснили, что ограничения связаны с проблемами на складе логистического партнера.

Почему в McDonald's изменили меню по всей Украине

Сеть McDonald's временно перешла на сокращенное меню во всех ресторанах Украины, однако это временное решение, сообщили в компании.

Из-за повреждения склада нашего логистического партнера в результате недавней атаки с использованием дронов мы временно переходим на сокращенное меню во всех ресторанах McDonald's в Украине,

– говорится в сообщении компании от 30 сентября.

В компании не назвали конкретный перечень позиций, которые временно недоступны. Проверить актуальный ассортимент можно несколькими способами:

в приложении McDonald's;

в приложениях партнеров по доставке;

непосредственно в ресторане.

Таким образом, набор доступных блюд может отличаться в зависимости от конкретного заведения и наличия продуктов.

Что случилось со складом

Проблемы с поставками возникли после атаки России на склад McDonald's в Киевской области 25 сентября. Речь идет о продовольственном складе с холодильными камерами в Броварском районе, который использовал логистический партнер McDonald's.

Первый удар произошел около трех часов ночи, повторный – уже днем. После второго удара возник пожар. Помещение с продуктами сгорело полностью. Никакого военного объекта здесь не было – на складе хранились продукты. Все выглядит как целенаправленный удар по объекту, связанному с американской компанией,

– сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

В пресс-службе McDonald's подтвердили эту информацию.