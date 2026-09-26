Лимиты дохода ФОП в 2026 году: сколько можно заработать в каждой группе

В 2026 году для ФОП, работающих по упрощенной системе налогообложения, действуют годовые лимиты дохода. Если ФЛП заработает больше, чем разрешено для его группы, ему придется уплатить повышенный налог. Более того, потребуется сменить систему налогообложения.

Каков предельный доход для ФЛП в 2026 году

Предельный доход для предпринимателей на упрощенной системе зависит от группы единого налога. Он рассчитывается на основе минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. В 2026 году она составляет 8 647 гривен.

По данным Государственной налоговой службы, в 2026 году действуют следующие годовые лимиты дохода для ФЛП:

1 группа – 1 444 049 гривен в год;

2 группа – 7 211 598 гривен в год;

3 группа – 10 091 049 гривен в год.

Это максимальные суммы дохода, которые предприниматель может получить в течение календарного года, оставаясь в соответствующей группе упрощенной системы налогообложения.

Какой доход разрешен ФЛП I группы

В 2026 году годовой лимит дохода для ФЛП I группы составляет 1 444 049 гривен. Это 167 минимальных зарплат.

Первая группа подходит предпринимателям, которые не используют наемный труд и занимаются розничной торговлей на рынках или оказывают бытовые услуги населению. Для них также действуют ограничения по видам деятельности.

Если предприниматель превысит разрешенный объем дохода, он должен перейти в другую группу единого налога или на общую систему налогообложения в соответствии с требованиями законодательства.

Сколько может заработать ФЛП II группы в 2026 году

Для предпринимателей второй группы предельный годовой доход составляет 7 211 598 гривен. Это 834 минимальные зарплаты.

ФЛП II группы могут заниматься производством и продажей товаров, ресторанным бизнесом, а также оказывать услуги населению и плательщикам единого налога. Количество наемных работников не может превышать 10 человек.

Если годовой доход превысит установленный предел, предприниматель должен перейти в третью группу или на общую систему налогообложения.

Каков лимит дохода для ФЛП III группы

В 2026 году ФЛП III группы может получить доход до 10 091 049 гривен в год. Это 1 167 минимальных зарплат.

Предприниматели этой группы могут работать по ставке единого налога 5% от дохода без уплаты НДС или 3% при условии уплаты НДС. Ограничений по количеству наемных работников для третьей группы нет.

Если ФЛП превысит годовой лимит, он теряет право оставаться на упрощенной системе и должен перейти на общую систему налогообложения.

Что будет, если ФЛП превысит лимит дохода

Превышение предельного дохода влечет за собой налоговые последствия. К сумме превышения применяется ставка единого налога 15%. Кроме того, предприниматель должен перейти в другую группу или на другую систему налогообложения в сроки, определенные Налоговым кодексом.

ФЛП I группы может перейти во вторую или третью группу, а предприниматель второй группы – в третью. Если лимит превысит ФЛП III группы, ему придется перейти на общую систему налогообложения.

Чтобы не упустить момент перехода, предпринимателям следует регулярно проверять выручку и вести учет доходов. Если сумма приближается к предельной, целесообразно заранее выяснить условия перехода в другую группу или систему налогообложения.

Существует ли лимит дохода для ФЛП IV группы

Четвертая группа единого налога предназначена для сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих критериям, определенным Налоговым кодексом.

Для ФЛП IV группы нет общего годового лимита дохода, аналогичного ограничениям первой, второй и третьей групп. Право находиться в этой группе зависит от соответствия специальным требованиям, в частности касающимся деятельности фермерского хозяйства и сельскохозяйственного производства.

Кстати, оплата за товары или услуги предпринимателей не может осуществляться на обычный счет. Личный счет физического лица не предназначен для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Предпринимательский счет открывается банком отдельно от личных счетов физического лица.