Маска обвинили в инсайдерской торговле акциями: сколько миллиардов он "спас"
Источник:Reuters
Илон Маск попал в очередной скандал. На этот раз миллиардер решил спасти свои деньги, которые могли пострадать из-за плохих новостей.
Новая претензия к Маску
Акционер Tesla Майкл Перри подал на Илона Маска иск на суд. Он обвинил миллиардера в инсайдерской торговле.
Интересно Последовательность – ключ к успеху: популярные методологии принятия решений
По словам Перри, конце 2022 года акции компании на 7,5 миллиарда долларов. Миллиардер совершил этот шаг до того, как Tesla объявила неутешительные прогнозы по производству и поставок автомобилей.
Когда компания обнародовала данные, цена ее акций стремительно обвалилась. Зато инсайдерские прибыли Маска могли составить около 3 миллиардов долларов.
Кроме того, в иске обвиняют и директоров Tesla, которые позволили Маску продать акции. Их фидуциарные обязанности предусматривают, что они должны были помешать Илону воплотить свой план.
Перри рассказал, что Маск в 2022 году объявил об "отличном" спросе на автомобили Tesla. Когда же в ноябре получил данные, которые опровергают его слова, то решил продать акции до того, как они упадут в цене.
Разбогател, но не самый богатый
Если информация Перри действительно правдива и Маск получил неправомерную выгоду, то даже она не позволила ему подняться на вершину рейтинга самых богатых людей в мире. На первом месте снова оказался Джефф Безос, а сразу за ним расположился Бернар Арно.
Маск замыкает тройку лидеров, он лидерства его отделяют 3 миллиарда долларов.