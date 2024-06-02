Маска обвинили в инсайдерской торговле акциями: сколько миллиардов он "спас"

Илон Маск попал в очередной скандал. На этот раз миллиардер решил спасти свои деньги, которые могли пострадать из-за плохих новостей.

Новая претензия к Маску

Акционер Tesla Майкл Перри подал на Илона Маска иск на суд. Он обвинил миллиардера в инсайдерской торговле.

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По словам Перри, конце 2022 года акции компании на 7,5 миллиарда долларов. Миллиардер совершил этот шаг до того, как Tesla объявила неутешительные прогнозы по производству и поставок автомобилей.

Когда компания обнародовала данные, цена ее акций стремительно обвалилась. Зато инсайдерские прибыли Маска могли составить около 3 миллиардов долларов.

Кроме того, в иске обвиняют и директоров Tesla, которые позволили Маску продать акции. Их фидуциарные обязанности предусматривают, что они должны были помешать Илону воплотить свой план.

Перри рассказал, что Маск в 2022 году объявил об "отличном" спросе на автомобили Tesla. Когда же в ноябре получил данные, которые опровергают его слова, то решил продать акции до того, как они упадут в цене.

Разбогател, но не самый богатый

Если информация Перри действительно правдива и Маск получил неправомерную выгоду, то даже она не позволила ему подняться на вершину рейтинга самых богатых людей в мире. На первом месте снова оказался Джефф Безос, а сразу за ним расположился Бернар Арно.

Маск замыкает тройку лидеров, он лидерства его отделяют 3 миллиарда долларов.