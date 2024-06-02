Нова претензія до Маска

Акціонер Tesla Майкл Перрі подав на Ілона Маска позов на суду. Він звинуватив мільярдера в інсайдерській торгівлі.

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За словами Перрі, наприкінці 2022 року акції компанії на 7,5 мільярда доларів. Мільярдер здійснив цей крок до того, як Tesla оголосила невтішні прогнози щодо виробництва та поставок автомобілів.

Коли компанія оприлюднила дані, ціна її акцій стрімко обвалилася. Натомість інсайдерські прибутки Маска могли скласти близько 3 мільярдів доларів.

Окрім того, в позові обвинувачують і директорів Tesla, які дозволили Маску продати акції. Їхні фідуціарні обов'язки передбачають, що вони повинні були завадити Ілону втілити свій план.

Перрі розповів, що Маск у 2022 році оголосив про "відмінний" попит на автомобілі Tesla. Коли ж у листопаді отримав дані, які спростовують його слова, то вирішив продати акції до того, як вони впадуть у ціні.

Розбагатів, але не найбагатший

Якщо інформація Перрі дійсно правдива і Маск отримав неправомірну вигоду, то навіть вона не дозволила йому піднятися на вершину рейтингу найбагатших людей у світі. На першому місці знову опинився Джефф Безос, а одразу за ним розташувався Бернар Арно.

Маск замикає трійку лідерів, він лідерства його відділяють 3 мільярди доларів.