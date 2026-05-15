Утечка масла и поврежденные резервуары: завод мирового гиганта остановился после обстрела

Американская компания ADM временно остановила работу своего маслоэкстракционного завода в Черноморске. Причина – повреждения, которые предприятие получило после атаки дрона 26 апреля.

Что известно об остановке маслоэкстракционного завода ADM?

В компании подтвердили, что производство пока не восстановлено, пишет Latifundist.

По данным компании, решение об остановке является временным и связано с рисками безопасности и техническим состоянием производственных мощностей. После удара был зафиксирован ряд повреждений:

один из резервуаров подвергся разрушениям

произошла частичная утечка масла

часть емкостей повредило обломками

По информации рыночных источников, после инцидента компания также временно остановила закупку сырья. Сейчас на территории завода продолжаются восстановительные работы и оценка ущерба.

Работа маслоэкстракционного предприятия ADM в Черноморске в Украине пока остается приостановленной после повреждений, нанесенных ударом дрона 26 апреля. Безопасность наших работников является нашим наивысшим приоритетом, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией,

– рассказали в компании.

Что это означает?

Остановка завода ADM может иметь несколько последствий:

временное уменьшение перерабатывающих мощностей в регионе

потенциальные перебои в логистике масличной продукции

дополнительное давление на другие перерабатывающие предприятия

возможное переформатирование закупок сырья на рынке

Обратите внимание! Маслоэкстракционные заводы являются ключевыми элементами аграрной инфраструктуры Украины, поскольку обеспечивают переработку семян масличных культур для экспорта. Черноморск традиционно выступает важным логистическим узлом для аграрной продукции, поэтому остановка такого предприятия влияет не только на локальное производство, но и на экспортные цепи.

Почему Россия атакует бизнес США в Украине?

Точная мотивация России официально неизвестна. Часть украинских бизнесменов считает, что это элемент масштабной кампании против украинской экономики в целом. Другие убеждены, что речь идет именно о попытке остановить американские инвестиции в Украину, пишет NYT.

Американские компании, по информации NYT, уже выражали беспокойство Вашингтону из-за того, что считают атаки преднамеренными. Однако реакция администрации Трампа оказалась сдержанной. Белый дом публично не осудил ни один из ударов по американским активам, о которых сообщала Украина.

При этом, как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, Вашингтон призвал Киев воздержаться от ударов по российскому нефтяному терминалу в Черном море, связанном с американскими интересами. Это вызвало критику и обвинения в двойных стандартах.

Недавно представители нескольких американских компаний, среди которых Cargill, Coca-Cola и Bunge, встречались с американскими сенаторами во время их визита в Украину.

Мы выслушали нескольких из них. По их мнению, по ним ударили намеренно,

– сказала сенатор Джин Шахин от Нью-Гемпшира.

Председатель Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер заявил, что Россия таким образом пытается напугать инвесторов и остановить приход американского бизнеса в Украину.

Атаки участились после новых соглашений между Украиной и США

В материале отмечается, что усиление атак совпало с углублением экономического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном:

В прошлом году Украина и США подписали масштабное соглашение по инвестициям в энергетический сектор.

А уже в этом году украинская власть заключила контракт на разработку крупного литиевого месторождения с компанией, частично связанной с США.

Бывший заместитель министра экономики Украины Александр Романишин считает, что Россия пытается сделать американские активы в Украине "неприемлемым риском" для бизнеса. По его словам, реакция США в этой ситуации важна не только для Украины.

Или Вашингтон посылает убедительный сигнал о том, что американский бизнес будет защищен, или он тихо принимает прецедент, который другие авторитарные режимы будут очень тщательно изучать: что вы можете атаковать компании, связанные с США, за рубежом и сталкиваться только с риторическим беспокойством,

– говорит Романишин.

Почему Россия атакует Одессу и область?

Одессу и область атакуют комбинированными группами беспилотников. По оценкам экспертов, среди них могли быть и реактивные дроны, что свидетельствует о возможном тестировании новой тактики ударов, пишет УНИАН.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что пока точно определить тип использованных аппаратов сложно, однако характер атаки может указывать на экспериментальное применение новых средств.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Точную модификацию реактивных дронов пока не могу назвать, но скорее всего на Одессе испытывалась тактика и эффективность применения этих средств, с учетом растущих показателей перехвата вражеских целей дронами-перехватчиками.

По его словам, еще 11 января Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о первом использовании модификации "Герань-5". Фактически речь идет о малогабаритной дозвуковой крылатой ракете.

Кроме этого, реактивные дроны типа Shahed-238 российская армия начала применять раньше – первые сообщения об их сбивании появились еще в начале 2024 года. В прошлом году их использовали во время атак по Украине, но массового применения эти аппараты пока не получили.

На фоне того, что Украина активно развивает системы перехвата беспилотников, российская сторона ищет способы обойти эту оборону. Как отмечает эксперт, основными направлениями остаются повышение скорости или маневренности дронов.

Еще одно предприятие пострадало во время обстрела Черноморска