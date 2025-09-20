Ракета попала в склад АТБ в Днепре: в сети распространили видео с последствиями
- Российская ракета попала в склад АТБ в Днепре.
- Погибших среди сотрудников нет.
В ночь на 20 сентября Днепр оказался под массированным обстрелом россиян. Враг ударил по городу ракетами.
Так, одна из ракет попала прямо в многоэтажку. Известно об одном погибшем и более трех десятков пострадавших, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по складу АТБ?
В сети распространили сообщения с последствиями российской атаки на Днепр. Там говорится о том, что российская ракета попала в одних из складов магазина АТБ.
Последствия атаки на склад АТБ в Днепре: смотрите видео
Удар по складу подтвердил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии для РБК-Украина.
По словам Демченко, одна из ракет попала в склад, вызвав пожар. Было повреждено несколько грузовых автомобилей компании. К счастью, пострадавших среди сотрудников нет.
Первые минут после прилета вражеского снаряда: смотрите видео
Что известно о массированной атаке на Украину 20 сентября?
- Оккупанты использовали 619 средств воздушного нападения, из них – 40 ракет различного типа.
- Известно о 3 погибших – в Хмельницкой области, в Днепре и Черниговской области. Десятки людей получили ранения.
- У Николаеве враг бил по промышленной инфраструктуре.
- В Киевской области повреждено 9 частных домов и 10-этажку, уничтожено 5 авто.