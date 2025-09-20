В ночь на 20 сентября Днепр оказался под массированным обстрелом россиян. Враг ударил по городу ракетами.

Так, одна из ракет попала прямо в многоэтажку. Известно об одном погибшем и более трех десятков пострадавших, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по складу АТБ?

В сети распространили сообщения с последствиями российской атаки на Днепр. Там говорится о том, что российская ракета попала в одних из складов магазина АТБ.

Последствия атаки на склад АТБ в Днепре: смотрите видео

Удар по складу подтвердил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии для РБК-Украина.

По словам Демченко, одна из ракет попала в склад, вызвав пожар. Было повреждено несколько грузовых автомобилей компании. К счастью, пострадавших среди сотрудников нет.

Первые минут после прилета вражеского снаряда: смотрите видео

