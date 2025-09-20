Ракета влучила у склад АТБ у Дніпрі: у мережі поширили відео з наслідками
- Російська ракета влучила у склад АТБ у Дніпрі.
- Загиблих серед співробітників немає.
У ніч проти 20 вересня Дніпро опинилося під масованим обстрілом росіян. Ворог вдарив по місту ракетами.
Так, одна з ракет влучила прямо у багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого та понад три десятки потерпілих, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по складу АТБ?
У мережі поширили дописи з наслідками російської атаки на Дніпро. Там йдеться про те, що російська ракета влучила в одних зі складів магазину АТБ.
Наслідки атаки на склад АТБ у Дніпрі: дивіться відео
Удар по складу підтвердив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко в коментарі для РБК-Україна.
За словами Демченка, одна із ракет влучила у склад, спричинивши пожежу. Було пошкоджено кілька вантажних автомобілів компанії. На щастя, постраждалих серед співробітників немає.
Перші хвилин після прильоту ворожого снаряда: дивіться відео
Що відомо про масовану атаку на Україну 20 вересня?
- Окупанти використали 619 засобів повітряного нападу, з них – 40 ракет різного типу.
- Відомо про 3 загиблих – на Хмельниччині, у Дніпрі та Чернігівщині. Десятки людей отримали поранення.
- У Миколаєві ворог бив по промисловій інфраструктурі.
- На Київщині пошкоджено 9 приватних будинків і 10-поверхівку, знищено 5 авто.