У ніч проти 20 вересня Дніпро опинилося під масованим обстрілом росіян. Ворог вдарив по місту ракетами.

Так, одна з ракет влучила прямо у багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого та понад три десятки потерпілих, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по складу АТБ?

У мережі поширили дописи з наслідками російської атаки на Дніпро. Там йдеться про те, що російська ракета влучила в одних зі складів магазину АТБ.

Удар по складу підтвердив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко в коментарі для РБК-Україна.

За словами Демченка, одна із ракет влучила у склад, спричинивши пожежу. Було пошкоджено кілька вантажних автомобілів компанії. На щастя, постраждалих серед співробітників немає.

Що відомо про масовану атаку на Україну 20 вересня?