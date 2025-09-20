Депутат Днепропетровского областного совета Екатерина Немченко рассказала в эфире 24 Канала, что жители Днепра провели ночь без сна из-за атаки врага. Также она отметила, по какой стратегии оккупанты наносят удары по городу.

К теме Под ударом были 9 областей: Россия запустила 619 БпЛА и ракет

По каким объектам попал враг в Днепре?

Немченко отметила, что россияне никогда не наносят один удар. Они начинают атаковать дронами, которые сбивают украинская ПВО.

Это отвлекает наши противовоздушные силы и будоражит всех горожан. А потом уже летят ракеты. Это у россиян такая уже плюс-минус стратегия, которую мы наблюдаем,

– подчеркнула она.

Украинской ПВО 20 сентября удалось сбить 36 дронов над Днепропетровской областью. И хотя есть прилеты, есть пострадавшие и, к сожалению, жертва, но, по ее словам, если бы ПВО не сбивала вражеские воздушные цели, то жертв было бы больше.

Обратите внимание! Во время ракетных обстрелов по Днепропетровской области, враг бил по Павлограду. Также Никопольский районатаковали "Шахеды" и артиллерия.

Также в Днепре были удары по 3 локациям – и на левом, и на правом берегу Днепра,

– сказала депутат.

По предварительным данным известно о 30 пострадавших. Половина из них находится дома и лечится амбулаторно, половина – госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.

За исключением одного мужчины, который имеет 70% поражения тела ожогами и находится в очень в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь. Будем надеяться, что они смогут сделать все возможное для того, чтобы он выжил. Также, к сожалению, есть один погибший,

– отметила Немченко.

Россияне ударили по локациям в Днепре, где нет международных военнослужащих или военных предприятий. Они попали по жилому сектору. Также, как отметила она, среди объектов поражения врага – заводы на левом и на правом берегу Днепра, которые не производят военную технику или вооружение. Это – промышленные предприятия, которые или вообще не работают, или обеспечивают гражданские нужды.

Поэтому это прикрытие террора, и украинцы, и мир, это понимают. Единственное, кто не понимает этого – россияне, но, к сожалению, они на это не способны,

– отметила Екатерина Немченко.

Однако запугивание россиян дроновыми и ракетными обстрелами, по ее словам, не работает на украинцев и, в частности, на жителей Днепра, на их патриотизм. Однако, конечно, бессонные ночи выбивают из колеи даже тех, кто не пострадал. После каждой атаки люди примерно сутки оправляются, но все держатся, ведь понимают, что россияне используют против них именно такие методы.

Что известно об атаке на Днепр?