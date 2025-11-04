Японская Mazda потеряла право выкупить свой завод в России: долю продали за 1 евро
- Mazda потеряла право выкупить свою долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России, которую продали компании Sollers за 1 евро.
- После отказа от российского рынка, производство автомобилей в России снизилось на 20%, а заводы теперь выпускают в основном китайские авто под российскими брендами.
Mazda Motor потеряла право выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России. Ее продали другой компании.
Почему Mazda не может выкупить долю в совместном предприятии?
Долю компании получил ее бывший российский партнер,сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Отказавшись от российского рынка в 2022 году, мировые автопроизводители, включая Mazda и Renault, Mercedes-Benz и Hyundai продали свои активы российским фирмам за символические суммы и договорились об опционе на их выкуп в течение нескольких лет. Mazda первой потеряла право на выкуп.
Долю Mazda в совместном предприятии, которое ранее собирало легковые авто во Владивостоке, было продано компании Sollers за одно евро в октябре 2022 года с правом выкупа за ту же сумму в течение трех лет.
Группа Sollers не получала никаких предложений или запросов от Mazda по реализации опциона, и в нынешних условиях мы не видим в этом необходимости,
– говорится в ответе Sollers.
Компания сообщила, что завод во Владивостоке, который имел мощность производить до 50 000 автомобилей в год, был перезапущен в 2023 году и теперь производит автобусы под брендом Sollers.
Какова ситуация с производством авто в России?
В январе – сентябре 2025 года производство автомобилей в России сократилось на 20%, упав до минимального уровня с 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Росстат.
Такая же неутешительная ситуация с производством в российском автопроме наблюдалась в первые годы 1970-х, когда в Советском Союзе еще не работали заводы в Горьком и Тольятти.
Крупнейший автопроизводитель России, завод "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустил около 500 тысяч автомобилей Lada. Но уже в этом году опустил план до 300 тысяч и перевел завод в Тольятти на 4-дневную рабочую неделю.
Интересно! Поскольку китайские игроки сейчас доминируют на рынке, большинство заводов, приобретенных российскими фирмами у иностранных автопроизводителей, теперь производят китайские авто под новыми российскими брендами. Например, на бывшем заводе Renault в Москве авто китайского производства теперь собираются под брендом "Москвич".
Проблемы в бизнесе и промышленности России?
Прибыль предприятий России за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 %, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %. Угольная отрасль, "Почта России", "Норникель", "Газпром" и "РЖД" несут значительные финансовые потери, что свидетельствует об упадке экономики России.
Российский бизнес готовится к повышению налогов в 2026 году из-за необходимости наполнять военный бюджет. Предприятия вынуждены поднимать цены, сокращать производство и увольнять работников из-за экономических трудностей.
Индекс PMI в России снизился до минимума с 2022 года, что указывает на стагнацию бизнеса. Российские компании сталкиваются с повышением расходов из-за удорожания кредитов, налогов и санкций.