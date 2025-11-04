Японська Mazda втратила право викупити свій завод у Росії: частку продали за 1 євро
- Mazda втратила право викупити свою частку в спільному підприємстві з виробництва автомобілів у Росії, яку продали компанії Sollers за 1 євро.
- Після відмови від російського ринку, виробництво автомобілів у Росії знизилося на 20%, а заводи тепер випускають здебільшого китайські авто під російськими брендами.
Mazda Motor втратила право викупити свою 50% частку в спільному підприємстві з виробництва автомобілів у Росії. Її продали іншій компанії.
Чому Mazda не може викупити частку в спільному підприємстві?
Частку компанії отримав її колишній російський партнер,повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Автівки стали недосяжною мрією: російський автопром обвалився до рівня 70-х
Відмовившись від російського ринку у 2022 році, світові автовиробники, включаючи Mazda та Renault, Mercedes-Benz та Hyundai продали свої активи російським фірмам за символічні суми та домовилися про опціон на їх викуп протягом кількох років. Mazda першою втратила право на викуп.
Частку Mazda у спільному підприємстві, яке раніше збирало легкові авто у Владивостоці, було продано компанії Sollers за одне євро у жовтні 2022 року з правом викупу за ту саму суму протягом трьох років.
Група Sollers не отримувала жодних пропозицій чи запитів від Mazda щодо реалізації опціону, і за нинішніх умов ми не бачимо в цьому потреби,
– йдеться у відповіді Sollers.
Компанія повідомила, що завод у Владивостоці, який мав потужність виробляти до 50 000 автомобілів на рік, був перезапущений у 2023 році та тепер виробляє автобуси під брендом Sollers.
Яка ситуація з виробництвом авто в Росії?
У січні – вересні 2025 року виробництво автомобілів у Росії скоротилося на 20%, впавши до мінімального рівня від 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Росстат.
Така ж невтішна ситуація з виробництвом у російському автопромі спостерігалася у перші роки 1970-х, коли в Радянському Союзі ще не працювали заводи у Горькому та Тольятті.
Найбільший автовиробник Росії, завод "АвтоВАЗ" у 2024 році випустив близько 500 тисяч автомобілів Lada. Але вже цього року опустив план до 300 тисяч і перевів завод у Тольятті на 4-денний робочий тиждень.
Цікаво! Оскільки китайські гравці зараз домінують на ринку, більшість заводів, придбаних російськими фірмами у іноземних автовиробників, тепер виробляють китайські авто під новими російськими брендами. Наприклад, на колишньому заводі Renault у Москві авто китайського виробництва тепер збираються під брендом "Москвич".
Проблеми в бізнесі та промисловості Росії?
Прибуток підприємств Росії за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %. Вугільна галузь, "Пошта Росії", "Норнікель", "Газпром" та "РЖД" зазнають значних фінансових втрат, що свідчить про занепад економіки Росії.
Російський бізнес готується до підвищення податків у 2026 році через необхідність наповнювати військовий бюджет. Підприємства змушені підіймати ціни, скорочувати виробництво та звільняти працівників через економічні труднощі.
Індекс PMI у Росії знизився до мінімуму від 2022 року, що вказує на стагнацію бізнесу. Російські компанії стикаються з підвищенням витрат через дорожчання кредитів, податків та санкцій.