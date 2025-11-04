Чому Mazda не може викупити частку в спільному підприємстві?

Частку компанії отримав її колишній російський партнер,повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Автівки стали недосяжною мрією: російський автопром обвалився до рівня 70-х

Відмовившись від російського ринку у 2022 році, світові автовиробники, включаючи Mazda та Renault, Mercedes-Benz та Hyundai продали свої активи російським фірмам за символічні суми та домовилися про опціон на їх викуп протягом кількох років. Mazda першою втратила право на викуп.

Частку Mazda у спільному підприємстві, яке раніше збирало легкові авто у Владивостоці, було продано компанії Sollers за одне євро у жовтні 2022 року з правом викупу за ту саму суму протягом трьох років.

Група Sollers не отримувала жодних пропозицій чи запитів від Mazda щодо реалізації опціону, і за нинішніх умов ми не бачимо в цьому потреби,

– йдеться у відповіді Sollers.

Компанія повідомила, що завод у Владивостоці, який мав потужність виробляти до 50 000 автомобілів на рік, був перезапущений у 2023 році та тепер виробляє автобуси під брендом Sollers.

Яка ситуація з виробництвом авто в Росії?

У січні – вересні 2025 року виробництво автомобілів у Росії скоротилося на 20%, впавши до мінімального рівня від 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Росстат.

Така ж невтішна ситуація з виробництвом у російському автопромі спостерігалася у перші роки 1970-х, коли в Радянському Союзі ще не працювали заводи у Горькому та Тольятті.

Найбільший автовиробник Росії, завод "АвтоВАЗ" у 2024 році випустив близько 500 тисяч автомобілів Lada. Але вже цього року опустив план до 300 тисяч і перевів завод у Тольятті на 4-денний робочий тиждень.

Цікаво! Оскільки китайські гравці зараз домінують на ринку, більшість заводів, придбаних російськими фірмами у іноземних автовиробників, тепер виробляють китайські авто під новими російськими брендами. Наприклад, на колишньому заводі Renault у Москві авто китайського виробництва тепер збираються під брендом "Москвич".

Проблеми в бізнесі та промисловості Росії?