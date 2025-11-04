Як впало виробництво авто в Росії?

У січні – вересні 2025 року виробництво автомобілів у Росії скоротилося на 20%, впавши до мінімального рівня від 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Росстат.

Дивіться також Не фіксували з 70-х років: експорт газу з Росії до Європи сягнув мінімуму за 50 років

Така ж невтішна ситуація з виробництвом у російському автопромі спостерігалася у перші роки 1970-х, коли в Радянському союзі ще не працювали заводи у Горькому та Тольятті.

За даними статистичного відомства, проблеми в автомобільній галузі Росії наростають з кожним кварталом:

у І кварталі виробництво впало на 9,2% у річному вимірі;

у ІІ кварталі – на 23%;

а в ІІІ кварталі – вже на 26,7%.

Найбільший автовиробник Росії, завод "АвтоВАЗ" у 2024 році випустив близько 500 тисяч автомобілів Lada. Але вже цього року опустив план до 300 тисяч і перевів завод у Тольятті на 4-денний робочий тиждень.

Компанія "КамАЗ" за дев’ять місяців цього року зафіксувала чисті збитки у 29,1 мільярда рублів. Цей показник у 7,6 раза більше, ніж минулого року.

Важливо! Найбільше падіння – у виробництві вантажівок. Обсяги зменшилися на 30% за дев’ять місяців і на 41% лише у вересні.

Чому падає виробництво автівок?

Падіння російського автопрому пояснюється загальним зубожінням населення. Після запровадження західних санкцій внутрішній попит мав врятувати галузь від кризи, але він не виправдав очікування.

Майже 80% легкових автомобілів у Росії продають у кредит. Та автокредити стали недоступними для більшості росіян після того, як Центробанк підняв облікову ставку до максимального рівня за 20 років.

У підсумку, за даними статистики, продажі автомобілів упали на 22% за 9 місяців року. Сотні автосалонів по всій країні змушені були закритися через збитки, пише Центр протидії дезінформації:

у Санкт-Петербурзі кількість автосалонів скоротилася на 18%;

у Ростові-на-Дону – на 29%;

у Красноярську — на 17%;

навіть у Москві – на 11%.

Продаж кількох авто на місяць уже не рятує дилерів. Компанії масово закривають збиткові майданчики,

– зазначили у ЦПД.

Варто знати! Через фінансові проблеми росіян продажі нових автомобілів у Росії зменшилися у 2 – 2,5 раза в порівнянні з першою половиною 2010-х років.

Які ще російські галузі у кризі?