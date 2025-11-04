Почему Mazda не может выкупить долю в совместном предприятии?

Долю компании получил ее бывший российский партнер,сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Отказавшись от российского рынка в 2022 году, мировые автопроизводители, включая Mazda и Renault, Mercedes-Benz и Hyundai продали свои активы российским фирмам за символические суммы и договорились об опционе на их выкуп в течение нескольких лет. Mazda первой потеряла право на выкуп.

Долю Mazda в совместном предприятии, которое ранее собирало легковые авто во Владивостоке, было продано компании Sollers за одно евро в октябре 2022 года с правом выкупа за ту же сумму в течение трех лет.

Группа Sollers не получала никаких предложений или запросов от Mazda по реализации опциона, и в нынешних условиях мы не видим в этом необходимости,

– говорится в ответе Sollers.

Компания сообщила, что завод во Владивостоке, который имел мощность производить до 50 000 автомобилей в год, был перезапущен в 2023 году и теперь производит автобусы под брендом Sollers.

Какова ситуация с производством авто в России?

В январе – сентябре 2025 года производство автомобилей в России сократилось на 20%, упав до минимального уровня с 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Росстат.

Такая же неутешительная ситуация с производством в российском автопроме наблюдалась в первые годы 1970-х, когда в Советском Союзе еще не работали заводы в Горьком и Тольятти.

Крупнейший автопроизводитель России, завод "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустил около 500 тысяч автомобилей Lada. Но уже в этом году опустил план до 300 тысяч и перевел завод в Тольятти на 4-дневную рабочую неделю.

Интересно! Поскольку китайские игроки сейчас доминируют на рынке, большинство заводов, приобретенных российскими фирмами у иностранных автопроизводителей, теперь производят китайские авто под новыми российскими брендами. Например, на бывшем заводе Renault в Москве авто китайского производства теперь собираются под брендом "Москвич".

