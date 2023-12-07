Гигантские масштабы: McDonald's хочет иметь 50 тысяч заведений к 2027 году

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's строит очень амбициозные планы на будущее. Менеджмент верит, что уже в ближайшие годы может масштабироваться до баснословных размеров.

Амбициозные планы McDonald's

Высший менеджмент McDonald's представил для инвесторов свой план на будущее. Согласно плану компании, к 2027 году количество заведений сети в мире должно насчитывать 50 тысяч.

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Открытие новых заведений должно увеличить общие продажи компании в 2024 году на 2%. Каждый год следующий показатель должен расти минимум на 2,5%.

Сейчас сеть McDonald's насчитывает около 41 тысячи заведений, поэтому в ближайшие годы планируется открытие еще 9 тысяч точек.

Также в будущем McDonald's сделает акцент на рекламных предложениях, основных позициях в меню и цифровых каналах. В планах компании предусмотрено развитие доставки, мобильного приложения и киосков.

Что касается программы лояльности, то сейчас ею пользуется 150 миллионов клиентов. К 2027 году компания планирует увеличить этот показатель до 250 миллионов.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Хороший прогноз аналитики дают по поводу будущих доходов. Только пользователи программы лояльности должны увеличить продажи на 5 миллиардов долларов. Операционная рентабельность бизнеса составляет 40% и продолжит рост. Капитальные расходы в 2024 году составят 2,5 миллиарда долларов, а затем будут расти на 300 – 500 миллионов каждый год.