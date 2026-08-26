Громкое открытие: McDonald's начал работу в новом городе Украины
Сеть McDonald's открыла первый ресторан в Умани. Новое заведение начало работу 26 августа и стало 130-м рестораном компании, действующим в настоящее время в Украине.
Где открылся новый McDonald's
Сеть McDonald's в Украине постепенно расширяется благодаря новым открытиям. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Экономическая правда".
Новый ресторан расположен по адресу ул. Степана Бандеры, 6. Заведение находится недалеко от въезда в город и работает на трассе М-05 Киев – Одесса. Известно , что его открыли в партнерстве с автозаправочным комплексом Grand Petrol.
Площадь заведения превышает 470 квадратных метров. Для посетителей обустроили места как внутри ресторана, так и на открытой террасе.
В целом новый McDonald's может одновременно принять до 230 гостей. Заведение работает по следующему графику:
- зал ресторана – ежедневно с 7:00 до 23:00;
- "МакДрайв" – ежедневно с 5:00 до 23:00.
Открытие нового заведения также привело к созданию новых рабочих мест. По данным компании, ресторан в Умани обеспечил работой 60 человек.
Как изменились цены в McDonald's
К слову, открытие нового ресторана происходит на фоне повышения цен в сети. Весной в McDonald's в Украине подорожали бургеры и комбо-наборы.
В частности, Биг Мак теперь стоит до 159 гривен, а Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен.
Часть популярных позиций подорожала на 20–30 гривен. В то же время некоторые комбо-наборы фактически приблизились по стоимости к европейскому уровню.
При этом компания не пересматривала существенно стоимость всех позиций. В частности, практически без изменений остались цены на соусы, воду, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".