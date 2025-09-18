Немецкий автогигант переносит часть производства в Польшу: работу потеряют более 2000 человек
- Mercedes-Benz планирует перенести производство e-Sprinter из Германии в Польшу, что приведет к потере работы более 2200 человек в Людвигсфельде до 2029 года.
- Новый завод в Яворе, Польша, создаст не менее 300 рабочих мест, при этом инвестиции составят 1,53 миллиарда злотых (360 миллионов евро), запуск ожидается до 2027 года.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz объявил о постепенном сворачивании производства на своем заводе в Людвигсфельде близ Берлина –к концу 2029 года предприятие прекратит работу. Сейчас там работают более 2200 человек, а ежегодно завод выпускает около 60 тысяч фургонов Sprinter и e-Sprinter.
Что стало катализатором изменений?
Ключевым решением стал перенос производства электрической модели e-Sprinter в Польшу, пишет TVP World, передает 24 Канал.
Это вызвало негативную реакцию со стороны немецких профсоюзов и местных властей, ведь стоимость рабочей силы в Польше в пять раз ниже, чем в Германии.
Что известно о новом заводе в Польше?
Новый завод будет построен в Яворе, на юго-западе Польши, где компания уже с 2019 года выпускает двигатели и аккумуляторы для гибридных авто. В рамках инвестиций на 1,53 миллиарда злотых (360 миллионов евро) Mercedes планирует создать не менее 300 новых рабочих мест, из них 30 – для работников с высшим образованием. Запуск завода ожидается до 2027 года.
Заметьте. Также ранее стало известно, что прибыль компании за первое полугодие 2025 года снизилась более чем на 55% – с 6,1 миллиард евро до 2,7 миллиардов евро, что может свидетельствовать о давлении на глобальный автобизнес со стороны конкуренции и экономических вызовов.
Что еще известно о делах в Mercedes?
- Автопроизводители, такие как Mercedes и Porsche, ищут новые источники поставки редкоземельных элементов из-за ограничения экспорта из Китая.
- Mercedes-Benz начнет тестировать автомобили с функцией автономного вождения в Пекине.