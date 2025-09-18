Что стало катализатором изменений?

Ключевым решением стал перенос производства электрической модели e-Sprinter в Польшу, пишет TVP World, передает 24 Канал.

Это вызвало негативную реакцию со стороны немецких профсоюзов и местных властей, ведь стоимость рабочей силы в Польше в пять раз ниже, чем в Германии.

Что известно о новом заводе в Польше?

Новый завод будет построен в Яворе, на юго-западе Польши, где компания уже с 2019 года выпускает двигатели и аккумуляторы для гибридных авто. В рамках инвестиций на 1,53 миллиарда злотых (360 миллионов евро) Mercedes планирует создать не менее 300 новых рабочих мест, из них 30 – для работников с высшим образованием. Запуск завода ожидается до 2027 года.

Заметьте. Также ранее стало известно, что прибыль компании за первое полугодие 2025 года снизилась более чем на 55% – с 6,1 миллиард евро до 2,7 миллиардов евро, что может свидетельствовать о давлении на глобальный автобизнес со стороны конкуренции и экономических вызовов.

Что еще известно о делах в Mercedes?