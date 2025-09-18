Що стало каталізатором змін?

Ключовим рішенням стало перенесення виробництва електричної моделі e-Sprinter до Польщі, пише TVP World, передає 24 Канал.

Це викликало негативну реакцію з боку німецьких профспілок і місцевої влади, адже вартість робочої сили в Польщі в п'ять разів нижча, ніж у Німеччині.

Що відомо про новий завод в Польщі?

Новий завод буде збудовано в Яворі, на південному заході Польщі, де компанія вже з 2019 року випускає двигуни та акумулятори для гібридних авто. В рамках інвестицій на 1,53 мільярди злотих (360 мільйонів євро) Mercedes планує створити щонайменше 300 нових робочих місць, з них 30 – для працівників з вищою освітою. Запуск заводу очікується до 2027 року.

Зауважте. Також раніше стало відомо, що прибуток компанії за перше півріччя 2025 року знизився на понад 55% – з 6,1 мільярда євро до 2,7 мільярда євро, що може свідчити про тиск на глобальний автобізнес з боку конкуренції та економічних викликів.

Що ще відомо про справи у Mercedes?