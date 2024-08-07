Як це буде

Деякі конкретні тести, які виконуватимуть автономні автомобілі Mercedes, включатимуть паркування, рух заднім ходом і поворот ліворуч у щільному потоці машин (включаючи розвороти), повідомив автовиробник у своєму дописі в китайських соціальних мережах 2 серпня.

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Рівень 4 означає, що автомобіль може працювати самостійно без нагляду людини протягом тривалого часу, але лише за певних умов. Сервіси безпілотних таксі, такі як Waymo One від Alphabet, Apollo Go від Baidu та Cruise, належать саме до рівня 4.

Mercedes розробляє свою систему самокерованого водіння для приватних автомобілів, хоча автовиробник потенційно може також надати її для сервісу роботаксі якоїсь сторонньої компанії, або навіть запустити свій власний сервіс.

Найдосконаліша система самокерованого водіння Mercedes, що продається сьогодні, має рівень 3 і відома під назвою Drive Pilot. Поки що вона обмежена лише кількома регіонами. Автомобіль рівня 3 може працювати самостійно без контролю, але лише протягом коротких періодів часу.

Можливості Drive Pilot дуже обмежені:

Система призначена для використання під час руху в потоці на окремих автомагістралях.

Вона працює за наявності автомобіля, що їде попереду, а також за сприятливих погодних умов.

Вона також дозволяє їхати лише на швидкості до 60 кілометрів на годину, хоча Mercedes планує підняти цю межу згодом.

Система самокерованого водіння Mercedes покладається на різні камери й датчики, традиційні для більшості сучасних автомобілів, а також на деяке додаткове обладнання, специфічне для даної системи. У наборі, серед іншого, присутні лідарний датчик, додаткові камери спереду і ззаду, мікрофони для виявлення аварій та несправностей, а також датчик вологості в передній частині кабіни для визначення дорожніх умов.

Системи-конкуренти, такі як FSD від Tesla і Super Cruise від General Motors, належать лише до рівня 2 за шкалою SAE, оскільки вони все ще вимагають від водія постійного спостереження за дорогою, щоб за потреби швидко забрати керування на себе.

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