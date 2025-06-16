Як автомобільні компанії реагують на обмеження Китаю

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz вже звернувся до компанії Rainbow Rare Earths з Великої Британії, щоб зарезервувати майбутні поставки рідкісноземельних елементів з її шахти в Південній Африці. Хоча виробник планує розпочати їхній видобуток лише у 2027 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

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Німецький виробник магнітів Magnosphere також повідомив, що до нього зверталися також Porsche та інші автовиробники, щоб замовити додаткові постачання матеріалів. Гендиректор Франк Еккард розповів, що автопром щосили намагається уникнути зупинки виробничих ліній найближчими тижнями.

За прогнозами постачальників магнітів, деякі автовиробники можуть зупинити виробництво вже в середині липня, якщо знайдуть альтернативних джерел постачання матеріалів.

Дефіцит росте не лише в Європі. У травні Ford тимчасово зупинив виробництво на заводі з випуску позашляховиків у Чикаго через нестачу магнітів.

Керівники автокомпаній неодноразово попереджали, що наявні запаси рідкоземельних магнітів у них розраховані лише на кілька тижнів або місяців.

Важливо! Рідкісноземельні елементи використовуються у магнітах для електромоторів електромобілів, а також в інших компонентах, які входять до складу усіх авто. Китай, який домінує у сфері видобутку й переробки цих матеріалів, у квітні посилив експортний контроль у відповідь на загострення торгівельної війни з США.

Які компанії уникли дефіциту рідкісноземельних елементів

Однією з небагатьох компаній, які уникли дефіциту рідкісноземельних елементів, стала Hyundai.

Південнокорейський автовиробник та його дочірня компанія Kia повідомили інвесторів, що мають запаси рідкоземельних елементів щонайменше до кінця року

За словами представників Hyundai, компанія підтримує належні обсяги запасів, щоб забезпечити безперервне виробництво. Однак не розголошує конкретні дані про запаси чи стратегії закупівель

Варто знати! Нещодавно Китай погодився пришвидшити видачу експортних ліцензій на експорт рідкісноземельних елементів і магнітів. Проте автовиробники, які вже отримали дозвіл на експорт із Китаю, як Volkswagen, можуть чекати на постачання кілька тижнів або навіть місяців.