Про що домовляються США та Китай

У понеділок делегації зі США та Китаю зустрілися в Ланкастер-хаусі, щоб обговорити суперечності щодо торгівельної угоди, а зранку у вівторок продовжили переговори. Сторони намагаються досягти домовленостей щодо експорту критично важливих товарів, таких як рідкісноземельні елементи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Інвестори сподіваються, що переговори у Лондоні покращать відносини між Китаєм та США, які лише короткочасно налагодилися після попередньої угоди, укладеної минулого місяця в Женеві.

Відносини швидко похитнулися після звинувачень Вашингтона у тому, що Пекін блокує експорт рідкісноземельних елементів, критично важливих для автомобільної галузі, авіакосмічної промисловості та оборони.

Варто знати! США на переговорах представляють міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік та торговий представник США Джеймісон Грір. Китайську делегацію очолює віцепрем'єр Хе Ліфен.

Чому важливі переговори у Лондоні

Переговори у Лондоні відбуваються у вирішальний момент для економік обох країн. Як показує торгівельна статистика, експорт Китаю до США у травні впав на 34,5% – до найнижчого рівня з лютого 2020 року.

Другий раунд переговорів відбувається через 4 дні після телефонної розмови Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня:

Тоді Сі Цзіньпінь погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів і магнітів до США.

Китай тимчасово надав експортні ліцензії постачальникам рідкісноземельних елементів для трьох американських автовиробників.

Проте напруга щодо експортного контролю зберігається. По всьому світу заводи побоюються, що не отримають достатньо матеріалів для безперебійної роботи. А в США долар зазнає все більшого тиску через непослідовну економічну політику американської влади.

Важливо! Тарифна політика Трампа, яка постійно змінюється, спричиняє коливання на світових фінансових ринках. Компанії вже втратили мільярди доларів через падіння продажів та підвищення витрат на виробництво.