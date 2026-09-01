17 % товаров исчезли с полок METRO: в компании сделали важное заявление о дефиците

METRO Украина работает над восстановлением ассортимента после повреждения складской инфраструктуры компании и ее партнеров. В связи с перестройкой логистики в магазинах могут возникать временные перебои с наличием отдельных товаров и сроками их доставки.

METRO возобновляет поставки

В результате масштабной атаки России на бизнес в ночь на 20 августа METRO потеряла часть товарных запасов. Об этом сообщили в компании.

В сети отмечают, что ситуация с ассортиментом различается в зависимости от торгового центра. При этом в среднем на полках METRO в настоящее время отсутствует около 17% товаров из примерно 16 000 позиций.

Одной из причин дефицита в компании также называют массовую панику среди населения, которая приводит к повышенному спросу на отдельные категории продукции.

Сейчас компания перестраивает цепочки поставок и оптимизирует логистические маршруты, чтобы вернуть необходимые товары на полки магазинов.

Мы уже сталкивались с подобной ситуацией в начале полномасштабного вторжения, поэтому у нас есть план быстрого реагирования. Команды METRO Украина ежедневно работают над тем, чтобы оперативно возобновлять поставки, пополнять полки и обеспечивать торговые центры необходимыми товарами,

– говорит Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

Что будет с оплатой поставщикам

Несмотря на проблемы с логистикой, METRO Украина заявляет, что продолжает выполнять свои договорные обязательства перед партнерами.

Сеть оплачивает весь поставленный товар в соответствии с условиями договоров, в том числе продукцию, которая из-за повреждения складской инфраструктуры была уничтожена или повреждена.

Люди сами создают дефицит продуктов: одна из сетей ввела лимиты

К слову, искусственно созданный дефицит товаров наблюдается в "АТБ", ведь люди из-за паники скупают продукты. Из-за этого в "АТБ" пришлось ввести ограничения на некоторые товары: крупы, консервы и макаронные изделия.

С 28 августа в супермаркетах сети на некоторых полках появились надписи "Не более 6 штук/килограмм в одном чеке". На сайте магазина также нельзя добавить более 6 товаров из категорий, на которые введены ограничения, в один чек.