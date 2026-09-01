METRO відновлює поставки

Унаслідок масштабної атаки Росії на бізнес в ніч на 20 серпня METRO втратила частину товарних запасів. Про це повідомили в компанії.

У мережі зазначають, що ситуація з асортиментом відрізняється залежно від торговельного центру. Водночас у середньому на полицях METRO наразі немає близько 17% товарів із приблизно 16 000 позицій.

Однією з причин дефіциту в компанії також називають масову паніку серед населення, яка призводить до підвищеного попиту на окремі категорії продукції.

Зараз компанія перебудовує ланцюги постачання та оптимізує логістичні маршрути, щоб повернути необхідні товари на полиці магазинів.

Ми вже переживали схожий досвід на початку повномасштабного вторгнення, тому маємо план швидкого реагування. Команди METRO Україна щодня працюють над тим, щоб оперативно відновлювати поставки, поповнювати полиці та забезпечувати торговельні центри необхідним товаром,

– каже Олена Вдовиченко, генеральна директорка METRO Україна.

Що буде з оплатою постачальникам

Попри проблеми з логістикою, METRO Україна заявляє, що продовжує виконувати свої договірні зобов'язання перед партнерами.

Мережа оплачує весь поставлений товар відповідно до умов договорів, зокрема продукцію, яка через пошкодження складської інфраструктури була знищена або пошкоджена.

Люди власноруч створюють дефіцит продуктів: одна з мереж запровадила ліміти

До слова, штучно створений дефіцит товарів спостерігають в "АТБ", адже люди через паніку скуповують продукти. Через це довелося запровадити ліміт на деякі товари в "АТБ": крупи, консерви та макаронні вироби.

З 28 серпня в супермаркетах мережі на деяких полицях з'явились написи "Не більше 6 штук/кілограм в одному чеку". На сайті магазину також не можна додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які запроваджені ліміти в один чек.



