Какие налоги придется платить с минималки с 1 октября

С начала 2026 года размер минимальной заработной платы в Украине составляет 8 647 гривен. Однако на самом деле украинцы не получают эту сумму. Ведь из нее вычитаются налоги.

Какие обязательные налоги необходимо уплатить с минимальной заработной платы в октябре

Из зарплаты работника удерживаются обязательные налоги, сообщает Государственная налоговая служба. Речь идет о военном сборе и НДФЛ. Вместе они составляют 23%:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в настоящее время составляет 18%;

а военный сбор – 5%.

Обратите внимание! Именно работодатель уплачивает единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от суммы дохода. Эти платежи обеспечивают зачисление страхового стажа. Важно понимать, что такой взнос должен быть не меньше минимального.

Как налогообложение сказывается на минимальной зарплате

Из официальной минимальной заработной платы – 8 647 гривен – налоги следующие:

НДФЛ – 1 556 гривен

военный сбор – 432 гривны.

В общей сложности из зарплаты работника вычитается 1 988 гривен. Соответственно, человек получает на руки всего 6 659 гривен.

В то же время для работодателя выплата минимальной заработной платы обходится ориентировочно в 10 559 гривен с учетом ЕСВ. В эту сумму входит:

8 647 – минимальная заработная плата работника

1 903 – ЕСВ.

К слову, размер минимальной зарплаты в 2027 году может вырасти. Депутат Железняк предполагает рост более чем на 10% от текущей цифры, то есть на 899 гривен. Вероятно, размер минимальной зарплаты в следующем году может составить 9 546 гривен.