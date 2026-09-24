Які обов'язкові податки треба сплатити з мінімалки у жовтні

Із зарплати працівника утримуються обовʼязкові податки, повідомляє Державна податкова служба. Йдеться про військовий збір та ПДФО. Разом вони складають 23%:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) наразі – 18%;

а військовий збір – 5%.

Зверніть увагу! Саме роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі - 22% від суми доходу. Ці платежі забезпечують зарахування страхового стажу. Важливо розуміти, що такий внесок має бути не менше мінімального.

Як оподаткування позначається на мінімальній зарплаті

З офіційної мінімальної заплати – 8 647 гривень податки складають такі суми:

ПДФО – 1 556 гривень

військовий збір – 432 гривень.

Загалом із зарплати працівника вираховують 1 988 гривень. Відповідно людина отримує на руки всього – 6 659 гривень.

Водночас для роботодавця виплата мінімальної заробітної плати обходиться орієнтовно в 10 559 гривень з урахуванням ЄСВ. В цю суму входить:

8 647 – мінімально заробітна плата працівника

1 903 – ЄСВ.

До слова, розмір мінімальної зарплати у 2027 році може зрости. Нардеп Железняк припускає ріст на понад 10% від поточної цифри, тобто на 899 гривень. Імовірно, розмір мінімалки в наступному році може скласти – 9 546 гривень.