Рейтинг Doing Business Всемирного банка был одним из ключевых инструментов оценки бизнес-климата стран. Он помогал предпринимателям и инвесторам быстро понять, насколько страна открыта для ведения бизнеса, какие бюрократические преграды существуют и как легко можно получить кредиты, зарегистрировать компанию или вести внешнюю торговлю.

Как менялись позиции Украины в рейтинге?

Для Украины этот рейтинг стал своеобразным барометром экономических реформ. До его отмены в 2021 году Украина демонстрировала значительный прогресс, особенно после 2014 года, когда страна начала масштабные изменения в экономическом секторе. Подробнее об истории повышения позиций Украины в рейтинге рассказывает 24 Канал.

2008 – 2013 годы: стабильность и первые трудности

В период 2008 – 2013 годов Украина стабильно находилась в середине рейтинга. Так, в 2008 году страна занимала 45-е место среди 178 государств. Это можно считать неплохим результатом для экономики, только выходившей из последствий мирового финансового кризиса 2007 – 2008 годов.

Однако уже через несколько лет позиции Украины ухудшились. В 2013 году страна опустилась на 137-е место среди 189 стран. Основными проблемами были чрезмерная бюрократия, сложные условия регистрации предприятий и низкая прозрачность судебной системы. Для бизнеса это означало высокие риски и ограниченные возможности для развития.

2014–2019 годы: время реформ и быстрого подъема

После Революции Достоинства в 2014 году правительство начало ряд реформ, направленных на упрощение ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Это включало:

упрощение регистрации компаний и открытия счетов;

цифровизацию разрешительных процедур на уровне городов;

дерегуляцию некоторых секторов экономики;

усиление защиты прав инвесторов и кредиторов.

Уже в 2014 году Украина поднялась на 96-е место, улучшив результат на 16 пунктов по сравнению с предыдущим годом.

Последующие годы показали стабильный рост:

2015 год: 83-е место;

2016 год: стабильность на 83-м месте;

2017 год: прорыв до 76-го места;

2018 год: 71-е место;

2019 год: Украина достигла 64-го места, закрепив прогресс.

Внимание. Этот подъем свидетельствовал не только о реальных изменениях в законодательстве, но и о росте доверия международных инвесторов. Например, облегчение процедур позволило сотням малых и средних предприятий открывать бизнес без лишних бюрократических преград.

Аналитики отмечали, что внедрение электронных сервисов, таких как онлайн-регистрация компаний и представление налоговой отчетности, значительно ускорило процессы. Кроме того, удалось снизить "теневую" экономику, что способствовало прозрачности бизнес-среды.

2020–2021 годы: стабильность и завершение рейтинга

У 2020 году Украина сохранила 64-е место, что демонстрирует стабильность достигнутых результатов. Для страны это было важно: несмотря на внешние вызовы и пандемию, экономика сохраняла привлекательные условия для предпринимателей.

Справочно. В 2021 году Всемирный банк объявил об отмене рейтинга Doing Business из-за выявленных нарушений методологии.

Что означал рейтинг для реального бизнеса?

Для украинских предпринимателей подъем в рейтинге означал:

более легкий старт бизнеса;

прозрачные процедуры получения разрешений и регистраций;

более быстрый доступ к кредитам;

меньшие затраты времени и ресурсов на бюрократию.

Для международных инвесторов Doing Business был сигналом об открытости рынка и его потенциале. Украина, поднимаясь в рейтинге, демонстрировала, что страна стала более предсказуемой и стабильной для инвестиций, даже в сложных политических условиях.

Важно! Хотя рейтинга Doing Business уже не существует, история Украины в нем является знаковой. Она свидетельствует, что эффективные реформы могут реально улучшить бизнес-климат и повлиять на инвестиционную привлекательность. Прогресс от 137-го до 64-го места является доказательством того, что системные изменения и упрощение условий для предпринимателей способны менять экономическую среду к лучшему.