От провала к прогрессу: как менялись позиции Украины в Doing Business
- Украина достигла значительного прогресса в рейтинге Doing Business Всемирного банка с 137-го места в 2013 году до 64-го места в 2019 году благодаря реформам после 2014 года.
- Несмотря на отмену рейтинга в 2021 году, улучшения в законодательстве и бизнес-климате способствовали росту доверия инвесторов и открытости рынка для предпринимателей.
Рейтинг Doing Business Всемирного банка был одним из ключевых инструментов оценки бизнес-климата стран. Он помогал предпринимателям и инвесторам быстро понять, насколько страна открыта для ведения бизнеса, какие бюрократические преграды существуют и как легко можно получить кредиты, зарегистрировать компанию или вести внешнюю торговлю.
Как менялись позиции Украины в рейтинге?
Для Украины этот рейтинг стал своеобразным барометром экономических реформ. До его отмены в 2021 году Украина демонстрировала значительный прогресс, особенно после 2014 года, когда страна начала масштабные изменения в экономическом секторе. Подробнее об истории повышения позиций Украины в рейтинге рассказывает 24 Канал.
2008 – 2013 годы: стабильность и первые трудности
В период 2008 – 2013 годов Украина стабильно находилась в середине рейтинга. Так, в 2008 году страна занимала 45-е место среди 178 государств. Это можно считать неплохим результатом для экономики, только выходившей из последствий мирового финансового кризиса 2007 – 2008 годов.
Однако уже через несколько лет позиции Украины ухудшились. В 2013 году страна опустилась на 137-е место среди 189 стран. Основными проблемами были чрезмерная бюрократия, сложные условия регистрации предприятий и низкая прозрачность судебной системы. Для бизнеса это означало высокие риски и ограниченные возможности для развития.
2014–2019 годы: время реформ и быстрого подъема
После Революции Достоинства в 2014 году правительство начало ряд реформ, направленных на упрощение ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Это включало:
- упрощение регистрации компаний и открытия счетов;
- цифровизацию разрешительных процедур на уровне городов;
- дерегуляцию некоторых секторов экономики;
- усиление защиты прав инвесторов и кредиторов.
Уже в 2014 году Украина поднялась на 96-е место, улучшив результат на 16 пунктов по сравнению с предыдущим годом.
Последующие годы показали стабильный рост:
2015 год: 83-е место;
2016 год: стабильность на 83-м месте;
2017 год: прорыв до 76-го места;
2018 год: 71-е место;
2019 год: Украина достигла 64-го места, закрепив прогресс.
Внимание. Этот подъем свидетельствовал не только о реальных изменениях в законодательстве, но и о росте доверия международных инвесторов. Например, облегчение процедур позволило сотням малых и средних предприятий открывать бизнес без лишних бюрократических преград.
Аналитики отмечали, что внедрение электронных сервисов, таких как онлайн-регистрация компаний и представление налоговой отчетности, значительно ускорило процессы. Кроме того, удалось снизить "теневую" экономику, что способствовало прозрачности бизнес-среды.
2020–2021 годы: стабильность и завершение рейтинга
У 2020 году Украина сохранила 64-е место, что демонстрирует стабильность достигнутых результатов. Для страны это было важно: несмотря на внешние вызовы и пандемию, экономика сохраняла привлекательные условия для предпринимателей.
Справочно. В 2021 году Всемирный банк объявил об отмене рейтинга Doing Business из-за выявленных нарушений методологии.
Что означал рейтинг для реального бизнеса?
Для украинских предпринимателей подъем в рейтинге означал:
- более легкий старт бизнеса;
- прозрачные процедуры получения разрешений и регистраций;
- более быстрый доступ к кредитам;
- меньшие затраты времени и ресурсов на бюрократию.
Для международных инвесторов Doing Business был сигналом об открытости рынка и его потенциале. Украина, поднимаясь в рейтинге, демонстрировала, что страна стала более предсказуемой и стабильной для инвестиций, даже в сложных политических условиях.
Важно! Хотя рейтинга Doing Business уже не существует, история Украины в нем является знаковой. Она свидетельствует, что эффективные реформы могут реально улучшить бизнес-климат и повлиять на инвестиционную привлекательность. Прогресс от 137-го до 64-го места является доказательством того, что системные изменения и упрощение условий для предпринимателей способны менять экономическую среду к лучшему.