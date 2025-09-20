Платформа YouTube позволяет авторам контента иметь хорошие доходы. Речь идет не только о тех, кто создает длинные видео. Значительные средства можно получать и через YouTube Shorts.

Сколько платит YouTube в 2025 году?

Оплата за 1000 просмотров на YouTube нестабильна. Конечная выплата зависит от целой совокупности факторов, в частности, тематики контента, формата видео, страны и так далее, пишет 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Какие доходы с YouTube в 2025 году:

Самые высокие доходы сейчас имеют авторы контента, который ориентирован на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию. В среднем, за 1000 просмотров они получают от 3 до 11 долларов.

А вот видео на аудиторию из Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии приносят своим авторам небольшие средства. Оплата составляет максимум 1 – 2 доллара за 1000 просмотров, а иногда и меньше.

Почему видео для некоторых стран приносят большую прибыль? Прибыль за видео формируется на основе стоимости рекламы для определенной части аудитории. Чем больше платит рекламодатель, тем выше оплата для автора.

Какая монетизация по YouTube Shorts?

Сейчас YouTube активно продвигает формат Shorts, однако оплата за такие ролики довольно низкая. Данные AIR Media-Tech показывают, что в июле 2025 года, в зависимости от страны, авторы получали за 1000 просмотров:

32 цента – в Швейцарии;

20 центов – в Великобритании;

буквально, несколько копеек в Индии и Бразилии.

Соответственно, получить значительные средства за контент в Shorts не удастся. За длинные ролики доход гораздо больше.

Разберемся на примере Великобритании, где:

за длинные видео средняя оплата за 1000 просмотров – 6,53 доллара, соответственно, за 100 000 прибыль составляет – 653 доллара;

за Shorts – где 1000 просмотров стоит 0,2 доллара – получится заработать за 100 000 просмотров всего 20 долларов.

Можно ли зарабатывать с соцсетей сейчас?

Соцсети позволяют зарабатывать по-разному. Необязательно быть автором, значительные доходы можно иметь и с другой деятельности. Например, если стать сценаристом или монтажером.

Сейчас можно зарабатывать и на TikTok. Монетизация в этой соцсети минимальная, а вот стоимость рекламы у блогеров довольно велика.

Обратите внимание! Зарабатывать можно и на прямых трансляциях. В частности, в TikTok. Основной доход там формируется из подарков, которые делают зрители.