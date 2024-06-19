Как защититься от мошенников в сети и не потерять средства

Киберпреступники продолжают обманывать украинцев, обещая им заработать средства в интернете. На "крючок" аферистов попадает все больше граждан, которые отдают значительные суммы средств.

Какие схемы используют мошенники

По информации ГУНП в Ивано-Франковской области, женщина с Косовщины откликнулась на объявление о возможности заработка в одном из мобильных приложений. Ей предлагали оставлять отзывы и просматривать видео в сети.

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В дальнейшем, мошенники создав доверительные отношения, перечислили на счет женщины заработанные ею средства за выполненную работу.

В дальнейшем мошенники предложили увеличить заработок, вложения собственных средств. Женщина согласилась и перечислила несколькими платежами 215 000 гривен. Однако желаемой прибыли так и не получила свои средства не смогла вернуть,

– сообщили полицейские.

Когда же женщина не получила обещанной прибыли и не смогла вернуть свои средства, она обратилась в Нацполицию.

Как не стать жертвой мошенников

Правоохранители назвали предложения об онлайн-заработке от неизвестных самой распространенной схемой мошенничества, от которой страдают украинцы. Не проверив информацию, потерпевшие переводят мошенникам свои сбережения.

Полицейские призывают граждан не доверять таким объявлениям и избегать сомнительных предложений:

выбирайте вакансии с официальным трудоустройством;

воздерживайтесь от ответа на предложения незнакомцев о бесплатных деньгах – это, скорее всего, мошенники;

не отправляйте деньги на неизвестные счета;

не передавайте личную и конфиденциальную информацию третьим лицам (номер карты, логин и пароль к онлайн-банкингу и т.д.);

избегайте ввода конфиденциальных данных на сомнительных сайтах;

не переходите по сомнительным ссылкам, поскольку они могут вести на фишинговые ресурсы. Внимательно проверяйте URL-адрес нужного вам сайта - даже небольшие неточности могут свидетельствовать о фишинговом сайте.

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, вам необходимо: