Як захиститися від шахраїв у мережі та не втратити кошти

Кіберзлочинці продовжують ошукувати українців, обіцяючи їм заробити кошти в інтернеті. На "гачок" аферистів потрапляє все більше громадян, які віддають значні суми коштів.

Які схеми використовують шахраї

За інформацією ГУНП в Івано-Франківській області, жінка з Косівщини відгукнулася на оголошення про можливість заробітку в одному з мобільних додатків. Їй пропонували залишати відгуки та переглядати відео в мережі.

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Надалі, шахраї створивши довірливі відносини, перерахували на рахунок жінки зароблені нею кошти за виконану роботу.

В подальшому шахраї запропонували збільшити заробіток, вкладення власних коштів. Жінка погодилась та перерахувала кількома платежами 215 000 гривень. Проте бажаного прибутку так і не отримала свої кошти не змогла повернути,

– повідомили поліцейські.

Коли ж жінка не отримала обіцяного прибутку і не змогла повернути свої кошти, вона звернулася до Нацполіції.

Як не стати жертвою шахраїв

Правоохоронці назвали пропозиції про онлайн-заробіток від невідомих найпоширенішою схемою шахрайства, від якої потерпають українці. Не перевіривши інформацію, потерпілі переказують шахраям свої заощадження.

Поліцейські закликають громадян не довіряти таким оголошенням та уникати сумнівних пропозицій:

обирайте вакансії з офіційним працевлаштуванням;

утримуйтеся від відповіді на пропозиції незнайомців про безкоштовні гроші – це, скоріше за все, шахраї;

не відправляйте гроші на невідомі рахунки;

не передавайте особисту та конфіденційну інформацію третім особам (номер картки, логін та пароль до онлайн-банкінгу тощо);

уникають введення конфіденційних даних на сумнівних сайтах;

не переходьте за сумнівними посиланнями, оскільки вони можуть вести на фішингові ресурси. Уважно перевіряйте URL-адресу потрібного вам сайту - навіть невеликі неточності можуть свідчити про фішинговий сайт.

Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, вам необхідно: