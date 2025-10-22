Фейковые боты Monobank похищают деньги украинцев: как не попасть на крючок

Пользователей Monobank предупредили об активизации мошенников в Telegram, которые создают фейковые аккаунты и чат-боты, чтобы похитить деньги и персональные данные клиентов.

В Украине активизировались мошенники Как работает мошенническая схема, рассказали в проекте BRAMA, передает 24 Канал. Смотрите также В Фокстрот раскупили набор с сицилийскими лимонами на фоне акции от monobank Схема работает следующим образом: Пользователь ищет официального бота Monobank, но наталкивается на подделку.

Фейковый бот от имени банка предлагает проверку безопасности аккаунта или подтверждение операций и просит предоставить данные карты, логины, пароли или коды из SMS.

После этого деньги списываются на мошеннические счета, а бот или "менеджер" блокирует пользователя. Как защититься? Чтобы не стать жертвой, Monobank советует: пользоваться только официальным ботом: @monobankbot;

внимательно проверять URL и точное название бота;

никогда не передавать данные карты, пароли или коды SMS посторонним;

осуществлять финансовые операции только через официальное приложение или сайт банка. Важно! Банк напоминает, что никогда не запрашивает пароли или коды подтверждения через сторонние боты. Что этому предшествовало? Украинская блогер и предпринимательница Ксюша Манекен недавно стала жертвой мошеннической схемы в Telegram, связанной с Monobank.

Злоумышленники создали фейковый чат-бот, который имитировал официального представителя банка, и в результате блогерша потеряла более 6 миллионов гривен. По словам Манекен, она искала официальный бот для проверки своего счета, наткнулась на подделку и передала данные карты мошенникам.

Monobank в ответ заявил, что клиентка нарушила правила финансовой безопасности, общаясь с непроверенным источником.