Бізнес Актуальні новини Фейкові боти Monobank викрадають гроші українців: як не потрапити на гачок
22 жовтня, 08:10
Фейкові боти Monobank викрадають гроші українців: як не потрапити на гачок

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Шахраї у Telegram створюють фейкові акаунти Monobank для викрадення грошей і даних.
  • Monobank радить перевіряти URL бота, користуватися лише офіційним ботом @monobankbot, і не передавати особисті дані.

Користувачів Monobank попередили про активізацію шахраїв у Telegram, які створюють фейкові акаунти та чат-боти, щоб викрасти гроші та персональні дані клієнтів.

В Україні активізувались шахраї

Як працює шахрайська схема, розповіли у проєкті BRAMA, передає 24 Канал

Схема працює наступним чином: 

  • Користувач шукає офіційного бота Monobank, але натрапляє на підробку. 

  • Фейковий бот від імені банку пропонує перевірку безпеки акаунта або підтвердження операцій та просить надати дані картки, логіни, паролі або коди з SMS. 

  • Після цього гроші списуються на шахрайські рахунки, а бот або "менеджер" блокує користувача.

Як захиститись?

Щоб не стати жертвою, Monobank радить:

  • користуватися лише офіційним ботом: @monobankbot;
  • уважно перевіряти URL та точну назву бота;
  • ніколи не передавати дані картки, паролі або коди SMS стороннім;
  • здійснювати фінансові операції лише через офіційний додаток або сайт банку.

Важливо! Банк нагадує, що ніколи не запитує паролі або коди підтвердження через сторонні боти.

Що цьому передувало?

  • Українська блогерка та підприємиця Ксюша Манекен нещодавно стала жертвою шахрайської схеми в Telegram, пов'язаної з Monobank.

  • Зловмисники створили фейковий чат-бот, який імітував офіційного представника банку, і в результаті блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень. За словами Манекен, вона шукала офіційний бот для перевірки свого рахунку, натрапила на підробку та передала дані картки шахраям. 

  • Monobank у відповідь заявив, що клієнтка порушила правила фінансової безпеки, спілкуючись із неперевіреним джерелом.