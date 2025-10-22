Фейкові боти Monobank викрадають гроші українців: як не потрапити на гачок

Користувачів Monobank попередили про активізацію шахраїв у Telegram, які створюють фейкові акаунти та чат-боти, щоб викрасти гроші та персональні дані клієнтів.

В Україні активізувались шахраї Як працює шахрайська схема, розповіли у проєкті BRAMA, передає 24 Канал. Дивіться також У Фокстрот розкупили набір з сицилійськими лимонами на тлі акції від monobank Схема працює наступним чином: Користувач шукає офіційного бота Monobank, але натрапляє на підробку.

Фейковий бот від імені банку пропонує перевірку безпеки акаунта або підтвердження операцій та просить надати дані картки, логіни, паролі або коди з SMS.

Після цього гроші списуються на шахрайські рахунки, а бот або "менеджер" блокує користувача. Як захиститись? Щоб не стати жертвою, Monobank радить: користуватися лише офіційним ботом: @monobankbot;

уважно перевіряти URL та точну назву бота;

ніколи не передавати дані картки, паролі або коди SMS стороннім;

здійснювати фінансові операції лише через офіційний додаток або сайт банку. Важливо! Банк нагадує, що ніколи не запитує паролі або коди підтвердження через сторонні боти. Що цьому передувало? Українська блогерка та підприємиця Ксюша Манекен нещодавно стала жертвою шахрайської схеми в Telegram, пов'язаної з Monobank.

Зловмисники створили фейковий чат-бот, який імітував офіційного представника банку, і в результаті блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень. За словами Манекен, вона шукала офіційний бот для перевірки свого рахунку, натрапила на підробку та передала дані картки шахраям.

Monobank у відповідь заявив, що клієнтка порушила правила фінансової безпеки, спілкуючись із неперевіреним джерелом.