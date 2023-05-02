Ввоз генераторов и Starlink: в Украине вернули пошлины и НДС

Во время активных ударов российских окупантов по украинской энергосистеме НДС и пошлины на ввоз генераторов и систем Starlink были отменены, чтобы они стали доступнее для украинцев. Теперь за ввоз этих товаров придется платить, как раньше.

В октябре 2022 года в результате массированных ракетных ударов по энергосистеме в Украине начались массовые отключения света. В результате 8 ноября правительство освободило от налогообложения ввоз генераторов, Starlink, водонагревателей, трансформаторов и других товаров, которые нужны были украинцам для того, чтобы справиться с отсутствием света.

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Возврат пошлины и НДС на энергоносители и другие товары

Как сообщили в Государственной таможенной службе, в начале мая завершился льготный период, когда товары на восстановление критической инфраструктуры, а также системы спутникового доступа в интернет Starlink были освобождены от ввозной пошлины и обложения НДС. Теперь ввозные пошлины будут начислять на такие товары, которые импортируют бизнес или граждане:

электрогенераторные установки и части к ним;

отдельные трансформаторы, их части, инверторы;

отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;

системы для обеспечения спутникового доступа в интернет (Starlink).

Облагаться налогом будут также те товары, которые энергетическое сообщество оказывает как помощь для восстановления энергетических предприятий и важной инфраструктуры. Напомним, отключение света прекратилось в феврале, когда энергетическую систему Украины удалось стабилизировать после массированных ракетных обстрелов.