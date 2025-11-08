Самые высокие налоги на доходы: в какой стране Европы рекордно высокая ставка
- Максимальная ставка налога на доходы физических лиц в соответствии с тарифными уровнями установлена в Дании.
- Например, в Австрии ставки налога варьируются от 0% до 55% в зависимости от размера дохода.
Дело в том, что в большинстве стран, в частности в ЕС, налоги на доходы физлиц имеют прогрессивную структуру, то есть ставка налога растет с ростом заработной платы. Поэтому самая высокая установленная ставка налога применяется к доходу, попадающему в самую высокую налоговую категорию.
Какие налоги на доходы физлиц самые высокие в Европе?
Для примера, в каждом государстве существует 5 налоговых категорий, а максимальная ставка налога на доходы в 50% имеет порог 1 миллион евро, передает 24 Канал со ссылкой на американский независимый аналитический центр Fax Foundation.
Поэтому каждое дополнительное евро дохода сверх указанной суммы будет облагаться налогом в 50%. Впрочем для точного подсчета надо учесть правила, действующие в каждой из стран.
Например, по состоянию на 2025 год, максимальная ставка налога на доходы физических лиц установлена в Дании. Она составляет аж 55,9%. Зато второе место принадлежит Франции, где ставка установлена на уровне 55,4%. А замыкает тройку лидеров – Австрия с 55%.
Как рассчитывается налог на примере ставок в Австрии, разъясняют на Business Service Portal:
- Если сумма дохода 13 308 евро и ниже, то предельная ставка налога 0%.
- От 13 308 евро до 21 617 евро – 20%,
- От 21 617 евро до 35 836 евро – 30%,
- От 35 836 евро до 69 166 евро – 40%,
- От 69 166 евро до 103 072 евро – 48%,
- До 1 миллиона – 50%, а свыше 1 миллиона – 55%.
В соответствии с этим, если налогооблагаемый доход лица в 2025 году составляет 40 тысяч евро, то часть из нее, а именно 13 308 евро рассчитывается по ставке в 0%, следующие 8 309 евро – в 20% (налог составит 1 661,80 евро), 14 219 евро – в 30% (налог 4 265,70 евро), и 4 164 евро – в 40% (налог – 1 665,60 евро).
Таким образом, общий налог на прибыль с суммы в 40 тысяч евро составит 7 593,10 евро.
Какие налоги на доходы в Украине?
В целом ставка налога на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, однако к этому налогу добавляется еще военный сбор в 5%, что в конечном итоге означает налоговую нагрузку в 23%.
Зато обязательная уплата ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты, а единый налог зависит от группы ФЛП.
Например, для I группы – это 10% от прожиточного минимума, для II группы – 20% от минимальной зарплаты, для III группы – 3% от дохода с НДС или 5% без НДС, а для IV группы ставка зависит от категории земель.