Самые высокие налоги на доходы: в какой стране Европы рекордно высокая ставка

Дело в том, что в большинстве стран, в частности в ЕС, налоги на доходы физлиц имеют прогрессивную структуру, то есть ставка налога растет с ростом заработной платы. Поэтому самая высокая установленная ставка налога применяется к доходу, попадающему в самую высокую налоговую категорию.

Какие налоги на доходы физлиц самые высокие в Европе?

Для примера, в каждом государстве существует 5 налоговых категорий, а максимальная ставка налога на доходы в 50% имеет порог 1 миллион евро, передает 24 Канал со ссылкой на американский независимый аналитический центр Fax Foundation.

Поэтому каждое дополнительное евро дохода сверх указанной суммы будет облагаться налогом в 50%. Впрочем для точного подсчета надо учесть правила, действующие в каждой из стран.

Например, по состоянию на 2025 год, максимальная ставка налога на доходы физических лиц установлена в Дании. Она составляет аж 55,9%. Зато второе место принадлежит Франции, где ставка установлена на уровне 55,4%. А замыкает тройку лидеров – Австрия с 55%.

Как рассчитывается налог на примере ставок в Австрии, разъясняют на Business Service Portal:

Если сумма дохода 13 308 евро и ниже, то предельная ставка налога 0%.

От 13 308 евро до 21 617 евро – 20%,

От 21 617 евро до 35 836 евро – 30%,

От 35 836 евро до 69 166 евро – 40%,

От 69 166 евро до 103 072 евро – 48%,

До 1 миллиона – 50%, а свыше 1 миллиона – 55%.

В соответствии с этим, если налогооблагаемый доход лица в 2025 году составляет 40 тысяч евро, то часть из нее, а именно 13 308 евро рассчитывается по ставке в 0%, следующие 8 309 евро – в 20% (налог составит 1 661,80 евро), 14 219 евро – в 30% (налог 4 265,70 евро), и 4 164 евро – в 40% (налог – 1 665,60 евро).

Таким образом, общий налог на прибыль с суммы в 40 тысяч евро составит 7 593,10 евро.

Какие налоги на доходы в Украине?