Найвищі податки на доходи: в якій країні Європи рекордно висока ставка
- Максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб відповідно до тарифних рівнів встановлена в Данії.
- Наприклад, в Австрії ставки податку варіюються від 0% до 55% в залежності від розміру доходу.
Річ у тім, що у більшості країн, зокрема в ЄС, податки на доходи фізосіб мають прогресивну структуру, тобто ставка податку зростає зі зростанням заробітної плати. Відтак найвища встановлена ставка податку застосовується до доходу, що потрапляє до найвищої податкової категорії.
Які податки на доходи фізосіб найвищі в Європі?
Для прикладу, в кожній державі існує 5 податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи в 50% має поріг 1 мільйон євро, передає 24 Канал з посиланням на американський незалежний аналітичний центр Fax Foundation.
Відтак кожне додаткове євро доходу у понад зазначену суму оподатковуватиметься у 50%. Втім для точного підрахунку треба врахувати правила, що діють в кожній із країн.
Наприклад станом на 2025 рік, максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена у Данії. Вона становить аж 55,9%. Натомість друге місце належить Франції, де ставка встановлена на рівні 55,4%. А замикає трійку лідерів – Австрія із 55%.
Як розраховується податок на прикладі ставок в Австрії, роз'яснюють на Business Service Portal:
- Якщо сума доходу 13 308 євро та нижче, то гранична ставка податку 0%.
- Від 13 308 євро до 21 617 євро – 20%,
- Від 21 617 євро до 35 836 євро – 30%,
- Від 35 836 євро до 69 166 євро – 40%,
- Від 69 166 євро до 103 072 євро – 48%,
- До 1 мільйона – 50%, а понад 1 мільйон – 55%.
Відповідно до цього, якщо оподатковуваний дохід особи у 2025 році становить 40 тисяч євро, то частина з неї, а саме 13 308 євро розраховується по ставці в 0%, наступні 8 309 євро – в 20% (податок складе 1 661,80 євро), 14 219 євро – в 30% (податок 4 265,70 євро), й 4 164 євро – в 40% (податок – 1 665,60 євро).
Таким чином, загальний податок на прибуток із суми в 40 тисяч євро складе 7 593,10 євро.
Які податки на доходи в Україні?
Загалом ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%, однак до цього податку додається ще військовий збір в 5%, що в кінцевому результаті означає податкове навантаження в 23%.
Натомість обов'язкова сплата ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати, а єдиний податок залежить від групи ФОП.
Наприклад для I групи – це 10% від прожиткового мінімуму, для II групи – 20% від мінімальної зарплати, для III групи – 3% від доходу з ПДВ або 5% без ПДВ, а для IV групи ставка залежить від категорії земель.