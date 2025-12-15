Известные компании поддерживают введение "налога на OLX": что они предлагают
- Украинские сервисы поддержали законопроекты №14025 и №14026, которые предусматривают налоговую льготу для продаж до 2 000 евро в год через цифровые платформы без налогообложения.
- Поддержка от сервисов Uklon, Bolt, Uber и Glovo направлена на прозрачное регулирование доходов и гармонизацию налогового регулирования в Украине.
В Украине предлагают установить налоговую льготу для продаж до 2 000 евро в год через цифровые платформы без налогообложения. Украинские сервисы, объединяющие самозанятых водителей и курьеров, выразили поддержку инициативе.
Кто поддерживает "налог на OLX"?
Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты №14025 и №14026, пишет 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".
Смотрите также Госбюджет на 2026 год повлияет на ФЛП: что нужно знать каждому предпринимателю
В совместном заявлении отметили, что это решение поможет проводить прозрачное и справедливое регулирование доходов.
Это решение является важным шагом к гармонизации налогового регулирования в Украине. Оно будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами,
– указано в документе.
Известно, что законопроекты предусматривают исключение для товарных операций стоимостью до 2 000 евро в год. Транзакции в пределах этого лимита не облагаются налогом, поэтому бытовых продаж личных вещей между украинцами это не коснется.
Что известно о "налоге на OLX"?
Документ предусматривает, что цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka и другие, будут выполнять роль дополнительных налоговых агентов. Налог для физических лиц составит 5%. В то же время законопроект позволяет продавать до 3-х товаров на сумму до 2 000 евро в год без открытия отдельного банковского счета.
Идея налогообложения продаж через интернет-платформы обсуждается уже давно. Ранее налоговые органы не имели эффективных механизмов контроля частных онлайн-продавцов. Конечно, это приводило к потерям бюджета от неуплаты налогов.
А поскольку в последние годы фиксируют стремительный рост онлайн-продаж через платформы типа OLX, Rozetka и маркетплейсы, особенно после начала войны, когда часть малого бизнеса перешла в цифровой формат, это создало потребность в новом законодательном регулировании и прозрачных правилах для продаж физических лиц.