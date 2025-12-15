Известные компании поддерживают введение "налога на OLX": что они предлагают

В Украине предлагают установить налоговую льготу для продаж до 2 000 евро в год через цифровые платформы без налогообложения. Украинские сервисы, объединяющие самозанятых водителей и курьеров, выразили поддержку инициативе.

Кто поддерживает "налог на OLX"?

Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты №14025 и №14026, пишет 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

Смотрите также Госбюджет на 2026 год повлияет на ФЛП: что нужно знать каждому предпринимателю

В совместном заявлении отметили, что это решение поможет проводить прозрачное и справедливое регулирование доходов.

Это решение является важным шагом к гармонизации налогового регулирования в Украине. Оно будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами,

– указано в документе.

Известно, что законопроекты предусматривают исключение для товарных операций стоимостью до 2 000 евро в год. Транзакции в пределах этого лимита не облагаются налогом, поэтому бытовых продаж личных вещей между украинцами это не коснется.

Что известно о "налоге на OLX"?